Опубликовано прощальное письмо Маккейна к соотечественникам

"Я старался служить нашей стране с честью. Я жил и умер гордым американцем". Такие слова содержатся в прощальном письме умершего в субботу американского сенатора Джона Маккейна соотечественникам, которое - согласно его воле - было обнародовано в понедельник.

Письмо сенатора (его полный русский перевод публикует "Голос Америки") зачитал вслух представитель семьи Маккейна Рик Дэвис. В эмоциональном обращении к соотечественникам Джон Маккейн признает, что "допускал ошибки", однако выражает надежду, что его любовь к Америке "возобладает над ними". Маккейн вспоминает яркие события своей жизни и свою семью и пишет, что был самым счастливым человеком на свете. "Я также обязан Америке за связь с ее идеями: свободой, правосудием и уважением к достоинству всех людей, которые приносят больше удовлетворения, чем мимолетные радости жизни. Наше самосознание и чувство значимости не были ограничены, но расширены служением благим делам, которые были гораздо больше нас самих".

Маккейн, известный как непримиримый критик тоталитарных и других враждебных Америке режимов, пишет, что всегда верил в особую миссию Соединенных Штатов: "Мы помогли освободить гораздо больше людей от тирании и нищеты, чем кто-либо в истории, и в процессе мы приобрели богатство и влияние".

Одна из частей письма звучит как полемика с президентом Дональдом Трампом. Маккейн выступает за открытость Америки: "Мы ослабляем наше величие, когда путаем патриотизм с родоплеменным соперничеством, которое сеет обиду, ненависть и насилие во всех уголках земного шара. Мы ослабляем нашу славу, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы разрушать их". В письме также говорится, что американский патриотизм - это патриотизм идеалов, а не "крови и почвы".

Президент США Дональд Трамп в понедельник под давлением общественности выступил со сдержанным заявлением в память о сенаторе Джоне Маккейне и распорядился снова приспустить флаг над Белым домом до дня похорон. "Несмотря на наши разногласия по поводу политики, я уважаю сенатора Джона Маккейна за его службу нашей стране", – говорится в заявлении американского лидера.

Похороны Маккейна пройдут в воскресенье в городе Аннаполис, Трамп на них не приглашен.

Маккейн, более 30 лет представлявший в Сенате штат Аризона, умер в возрасте 81 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.