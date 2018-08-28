"Спасибо Собянину за это": соцсети устали от пиара действующего мэра Москвы

Уже не за горами выборы мэра Москвы, и потому очень много сетевых сюжетов крутится вокруг действующего мэра Сергея Собянина.

Пару дней назад муниципальный депутат Вадим Коровин попробовал спросить Сергея Семёновича, почему тот не участвует в дебатах.

Константин Янкаускас:

Видео дня. «Яшин сам снялся с выборов, испугался» - говорит Собянини тут же убегает от Вадима Коровина, задающего ему вопрос про дебаты и отсутствие конкурентов на выборах мэра.

Дмитрий Гудков:

Гудков, оказывается, сам снялся с выборов. Об этом Собянинпрезрительно сообщил муниципальному депутату Вадиму Коровину и убежал. Видимо, от большой смелости.

«Почему вы не участвуете в дебатах?» – Выразительный затылок в ответ.

Вадим Коровин приложил большие усилия, чтобы отловить в Москве «основного кандидата». Ведь увидеть Собянина в городе – не в кортеже, не за забором мэрии – редчайшая удача. Увидеть – и узнать, что с горожанами мэр общаться не готов.

Зато потом «горожане» – другие, в кавычках – рассыпаются благодарностями ему в пресс-релизах: за то, что он есть, что снизошел к сиволапым.

Какой же это позор для моего города, для столицы России – иметь такого в начальниках. Так что 9 сентября все, что он заслужил, – испорченный бюллетень с галочками во всех клетках.

Илья Яшин:

Замечательная позиция, конечно. Заблокировать с помощью муниципального фильтра всех оппонентов, превратить выборы в безальтернативную карикатуру, а на все вопросы отвечать: «А чего я? Они сами».

Особенно умиляет это собянинское «он испугался». Человек ни разу в жизни (ни разу!) не принял участие в дебатах. От Коровина с его неудобными вопросами убегает вприпрыжку. Но испугался при это этом почему-то я.

Нет, господин Собянин, это у вас кишка тонка. Это вы устроили себе, вместо реальных выборов, легкую прогулку, не допустив ни одного независимого кандидата. И своими руками выбросили на помойку толику легитимности, которая сохранялась у вас после кампании 2013 года.

Вы не мэр великого города, вы его позор — вместе с вашими коммунальными жуликами и варварами, разрушающими историческую застройку.

Но зачем Собянину участвовать в дебатах, если его все так любят. Поток славословий в адрес мэра Москвы в последние недели разлился ещё сильнее, и теперь его уже просто пародируют.

Впрочем, на фоне бесконечных признаний в любви Собянину либеральную публику потрясло и огорчило одно.

Ирина Помус:

Ещё один себе карму испортил. Жаль, был вроде нормальный человек..

Мария Слоним:

Что делается-то, люди? Как так? Боже, все-таки я правильно сделала, что свалила! Как всё это печально!

Борис Акунин:

Надо же. Когда я уезжал в 2014 году, москвичи очень не любили мэра Собянина. А что, теперь отношение к нему изменилось? И даже ничего, что никаких выборов на самом деле нет?

Олег Лекманов:

Не собираясь обсуждать здесь К. Богомолова (ни одного спектакля которого не видел, что, безусловно, является фактом моей, но не его биографии) выражу недоумение лишь по одному поводу: зачем участвовать в выборной кампании какого бы то ни было кандидата в ситуации, когда выборов (выбора) просто нет? Ну, ладно бы еще - в кампании безнадежного кандидата - интересно попытаться его раскрутить... Но в данном случае? Нет, решительно не понимаю...

Светлана Головина:

Можно как-то передать этому восторженному, что заказные посты с хештэгами <фигачить> надо в инстаграмме.

Елена Кожевникова:

Сарказм и щенячий восторг не уживаются в одном человеке. Переигрывает. Но зачем?

Алексей Шаляпин:

И чтоб вы больше не удивлялись тому, почему и как интеллигенция любила Сталина. Там тоже были театры, дети, книги надо было печатать, ну и как похорошела Москва, это тоже не надо забывать. Инженеры человеческих душ, это тоже человеки со своим правом искренне целовать везде - 18 им уже

Жанна Киладзе:

Кто-то в курсе,что сделали с Богомоловым? Что ему посулили,по какой причине с ним произошла такая страшная,резкая метаморфоза? Они там все с ума посходили или трусость затуманила рассудок? Просто мрак какой-то.

Артём Варгафтик:

......лучший способ не разочаровываться - это, как известно, не очаровываться :)

Только не рассказывайте мне потом про «искренность художника», ладно? :)

Владимир Гуриев:

все так удивляются Константину Богомолову, у которого грудь разрывает от счастья, что он стал доверенным лицом мэра, как будто это какой-то другой театральный режиссёр весь последний год у себя в инстаграме рассказывал, как похорошела и расправила плечи или что у неё там Москва.

реально складывалось ощущение, что он как на улицу выйдет, так оргазм.

я при этом знаю людей, которым нынешняя Москва нравится (и Собянин нравится, наверное, тоже), но никто из них так себя не ведёт, потому что люди в целом иначе устроены. если все хорошо, человек молчит. если все очень хорошо — ну окей, один раз сказал, а потом снова молчит.

это ныть можно постоянно, а постоянно восхищаться дураков обычно нет. и особенно дураков нет хвалебные хэштеги к таким постам просто так проставлять.

в преображении богомолова интересен не сам факт проснувшегося восхищения властью, проснулось там все давно. но почему все так мелко, натужно и безвкусно, он же режиссёр, ему же внутренний Станиславский на каждый пост орет «не верю».

что он ему в ответ говорит, интересно.

— константин сергеевич, потерпи, ещё немного и мы...

и мы что?

Александр Кобеляцкий:

А ведь казался умным, совестливым человеком...

Маленький театрик в районе ЗИЛа – такова, как говорят, цена вопроса.

Тьфу

Марина Зак:

Жадною толпой стоящие у трона толкаются локтями за куски и крошки после банкета. А мог бы остаться хорошим режиссером и приличным человеком

Сергей Пархоменко:

Дорогой Сергей Семенович! Многоуважаемый Владимир Ростиславович!

Ваши Высокоблагородия!

Дайте уже человеку какой-нибудь театр опять похудожественноруководить.

Больно смотреть, как человек мучается.

Помилосердствуйте.

Заранее премного благодарны.

Римма Поляк:

Огласите весь список, пожалуйста.

Доверенные лица:

Максим Аверин

Ирина Апексимова

Дмитрий Бертман

Константин Богомолов

Фёдор Бондарчук

Александр Буйнов

Игорь Бутман

Валерия

Лидия Вележева

Игорь Верник

Галина Волчек

Полина Гагарина

Лариса Гузеева

Диана Гурцкая

Алексей Гуськов

Егор Дружинин

Ирина Дубцова

Евгений Князев

Гоша Куценко

Василий Лановой

Илзе Лиепа

Сергей Мазаев

Дмитрий Маликов

Вячеслав Манучаров

Денис Мацуев

Владимир Машков

Олег Меньшиков

Евгений Миронов

Мария Миронова

Никита Михалков

Дарья Мороз

Стас Намин

Александр Олешко

Яна Поплавская

Стас Пьеха

Вячеслав Спесивцев

Марк Тишман

Михаил Турецкий

Владимир Хотиненко

Карен Шахназаров

Александр Шилов

Александр Ширвиндт

Эдуард Дорожкин:

Как хороши, как свежи заголовки "На Западе Москвы", газеты, прославляющей главного собирателя и устроителя столичных земель С.С. Собянина! Давно не видел я столь чистого образца жанра. Привожу, не перевирая ни буквы. Получите удовольствие, гарантирую.

"Вперед под парусом надежды". "Символ роста". "Механизм перемен". "Феерия красок". "Энергия здоровья". "Мускулов крепких кипящая радость". "Кубок получит сильнейший". "Лично ответственен". "Комфортный город нужен каждому". "В поддержку курса". "Зачем молчать, если есть голос?" "Мегаполис мирового уровня". "Олимпийское звонкое эхо". "Преображение на Западе столицы". "Город растущих амбиций". "Флагманы реновации". "Пространство для жизни". "Магия чисел". "Перемены, которых ждали". "К нам приехал МФЦ". "Скорости нового века". "Мы разузорим уют" (клянусь!). "Прививки здоровья". "Уют и порядок". "Чистота - залог здоровья". "В тени аллей прохладных". "Раз ступенька, два ступенька". "Плодовый сад - место притяжения отдыхающих". "Скажем нет незаконной рекламе". "Звездное будущее". "Пусть яблони цветут".

Тьфу, устал. Пусть дальше режиссер Богомолов наслаждается творчеством сподвижников по ленд-лизу.

Максим Дбар:

За две недели до выборов нам осталось только увидеть интервью Дудя с Собяниным. А так, в принципе, уже все было: джинса в соцсетях, безумная наружка, клипы, клипы в ответ на клипы...

Завершая пост, по традиции не могу не отметить, как же за последнее время похорошела Москва. Я, конечно, в ней некоторое время не был, но все равно вижу, как колосятся тысячи новых скамеек, уходят за горизонт кубометры сверкающего гранита, каждый месяц радует москвичей новый бордюрный камень. Там, где раньше горожанам досаждали ларьки стихийной торговли, теперь ласкают взгляд широченные безлюдные тротуары.

И все благодаря нашему мэру Сергею Семеновичу Собянину! Крепкому хозяйственнику, далекому от этой вашей политики. Человеку дела. И пусть в прошлый раз он стал мэром, тупо накидав себе пару процентов голосов, чтобы не попадать во второй тур, вы же теперь видите, что все это было исключительно для вашей пользы и удобства.

Наталья Стефани:

8 июня прошлого года я писала, что увидев на Кутузовском проспекте Константина Богомолова, стала так ломиться из машины, что от волнения не могла открыть дверь. Это была настоящая сцена из фильма Лиозновой "Три тополя на Плющихе". Филипп, когда я ему рассказала, спросил: "А что ты собиралась с ним делать? Ты же его не любишь". Я задумалась и ответила: "Наверное, обнять и простить". Так вот, за истекший период, я не только успела полюбить Константина Богомолова. Но сегодня готова действительно его обнять, как готова обнять и заслонить каждого, в кого летят камни. Интеллигентные люди (!) последние два дня именуют Константина Юрьевича негодяем и дураком, в очередной раз подтверждая моё убеждение, что в современном российском обществе замшелый консерватор терпимее к чужому мнению, чем отъявленный либерал.

Александр Баунов:

Легко было предсказать, что неожиданное явление Константина Богомолова в роли доверенного лица Собянина возмутит души и умы. Возмущение это, однако, поразительно одномерно, почти по-ленински классово. Оно игнорирует возможность любого иного взгляда на этот альянс, кроме интеллигентского в узко корпоративном смысле слова. Между тем по соседству есть другие, не менее важные и многочисленные корпорации, например, чиновников, чтоб не перечислять все.

И в их перспективе произошло следующее: мэр и кандидат Сергей Собянин пригласил доверенным лицом одного из самых оспариваемых, нестандартных, взрывающих культурную инерцию режиссёров, не говоря о том, что одного из самых талантливых. Того, кому обиженные патриоты срывали спектакли даже раньше, чем открыли для себя Гоголь-центр. Автора «Лира», «Годунова», «Карамазовых» и первой гей-трагедии на академической сцене. Кроме того, что это явный жест навстречу самой нонконформистской части интеллектуальной корпорации, в мире чиновников, в системе координат Собянина и команды это смелое, свежее и рискованное решение, примерно как пригласить Цоя на современный ему Кремлевский концерт. Решение, очевидно, не случайное и не единичное, потому что только что в «Манеже» закрылось выставка самого радикального по форме перформативного и прочего неевклидова искусства, у которого не то что народ, а и нехилая часть критической интеллигенции застыла бы в возмущенном изумлении.

Москва как минимум обозначает, что ее культурная политика несколько отличается от федеральной: здесь понимают, что метрополия размером и амбициями с Москву требует разнообразия. К разговору о вкусе коллективного Собянина, который я однажды начинал, непонятно, почему эта выставка и этот выбор временного доверенного, адресованный одним, характеризует его меньше цветочных ворот, адресованных другим. Он по меньшей мере, как видим, разный.

Олег Пшеничный:

«Я раньше никогда не бывал в Москве, а теперь всегда бывал, и не понимаю, кто вы все, и зачем вы тут, сижу на лавочке и смотрю на плитку, как всё наконец-то улучшилось, Сергей Семёнович я агага абырвалг кукуку фифи, сохраните мой прогрессивный тиятр пожалуста, любая прогрессивная журналистка не даст соврать, а вы диванные революционеры, что сделали в своей жизни, создали хотя бы один прогрессивный тиятр или хоть что-то, где ваш позитивный контент???»

Владимир Милов:

Давно назревает объяснение с иногородними и эмигрировавшими френдами, которые в Москве бывают в лучшем случае периодически, на тему «а чем вам не нравится Собянин, он же так классно вам благоустроил город». Объясняю.

Первое. Внешний вид Москвы никогда не был особой проблемой, по крайней мере точно не в топ-30 первоочередных. В городе огромное количество кричащих проблем. Несмотря на платные парковки и многомиллиардные вложения в транспортные проекты, здесь по-прежнему дикие пробки, а метро в час пик переполнено. Здесь высокая преступность, а раскрываемость преступлений низкая: по кражам-угонам-грабежам во многих районах это процентов 10, то есть если вас обокрали-ограбили, то практически стопроцентная гарантия, что никого не найдут, быть преступником в Москве безопасно и прибыльно. Здесь дорогая и постоянно дорожающая жизнь, потому что власти ведут системную линию на уничтожение конкуренции и укрепление олигополии близких к ним торговых групп. Здесь невозможно открыть и вести свой небольшой бизнес, тебя тут же задавят. Здесь большие проблемы с образованием и медициной — переполненные классы, дефицит медучреждений и квалифицированного персонала. Например, я живу в районе Ясенево, где живет 200 тысяч человек, а в соседних с нами Северном и Южном Бутово — еще 300 тысяч. И у наших районов с полумиллионом жителей нет своей больницы, приходится таскаться в больницу в Черемушки, до которой пожилым людям добираться час. И никто новую больницу строить не собирается. У нас постоянно под разными предлогами (в том числе и ради пресловутого «благоустройства») вырубаются зеленые насаждения, с 2000 года площадь зеленых насаждений в Москве уменьшилась почти на 700 гектаров, а по пресловутой программе «реновации» планируется вырубить в 10 раз больше. Москва входит в пятерку самых грязных субъектов РФ по степени загрязненности воздуха и сбросам сточных вод, при этом городские расходы на охрану окружающей среды — 0,5% от городского бюджета и планируется в ближайшие годы их снизить до 0,3%. Слышали про мусорные бунты в Подмосковье? А откуда весь этот мусор, как вы думаете? За все эти годы московские власти палец о палец не ударили, чтобы мусорную проблему в городе решить. Во всех районах Москвы свирепствуют захват земель и точечная застройка, на права жителей поголовно плюют. Зато Собянин тратит невероятные деньги на самопиар (из наших налогов): это примерно 13 млрд рублей в год, больше чем бюджеты многих городов, из которых вы строчите свое «Я был в Москве и мне понравилось как там все благоустроили». Самопиар Собянина лезет прямо из каждого утюга, это невероятно противно, ты чувствуешь себя жителем не европейской столицы, а азиатского султаната, где с утра до ночи принято славить вождя. Путина в Москве так не славят, как этого когалымского хана. При этом в городе жилье стоит втрое дороже чем в среднем по России, при этом строительства много, но вместо того чтобы банкротить девелоперов, которые не могут продать жилье, столичные власти еще им и помогают спастись от банкротства за счет бюджета — ровно на это нацелена пресловутая программа «реновации». Я могу еще очень долго продолжать.

При этом что у нас было более-менее в порядке на фоне этих проблем — так это внешний вид города. Я знаю, сейчас тут найдутся эстетствующие мудаки, которые вам начнут рассказывать, как страшно их раздражали торговые павильоны у метро. Смело шлите их к соответствующей матери: под их эстетствующее улюлюканье в городе уничтожен малый бизнес, за бутылкой воды сейчас приходится идти в сетевой магазин. Помимо проблемы конкуренции и цен, это просто неудобно. Но дело даже не в этом: просто НЕ БЫЛО в городе такой проблемы, как плохой внешний вид, ее физически не было. Об эстетических представлениях можно спорить долго, но у Москвы полно других острых проблем, и проблема внешнего вида города никогда не была даже близко к первоочередным. Нравится там кому-то внешний вид города, не нравится — это их личное дело, я убежден, что на фоне реально первоочередных проблем заниматься вот этой вот всей глобальной переделкой города — крайне несвоевременно.

Второе. Это все стоит каких-то безумных денег. Годовой бюджет Москвы на благоустройство — примерно 250 млрд рублей. Сравните с общим бюджетом своего города и региона. Это на 20% больше, например, чем городской бюджет на медицину (меньше 200 млрд), где есть действительно серьезные проблемы. На этот тупейший бестолковый парк Зарядье потратили 14 миллиардов, завозили березы (!) из Германии. Это все пипец какое невероятное транжирство средств. Меня как налогоплательщика это дико возмущает: я плачу сотни тысяч рублей в год подоходного налога, за всю жизнь заплатил восьмизначную сумму НДФЛ в рублях. Я категорически против благоустройства за такие безумные деньги, при том что действительно острые проблемы города никто и не собирается решать.

Третье. Это все превратилось в какую-то бесконечную коррупционную карусель. Вы здесь бываете наездами, а мы постоянно видим, как они все то что вчера «благоустроили», послезавтра начинают перекладывать и переделывать. Меня лично этот вечно перекопанный город уже достал. Я живу в Москве 36 лет, с брежневских времен, и такого не видел никогда — такое ощущение, что мы переживаем какую-то реконструкцию после войны. Но единственная война, которая у нас идет — это война чиновников за распил миллиардов денег налогоплательщиков.

В результате Москва превращается в какую-то типичную азиатскую нефтяную столицу с отгламуренным «фасадом», но за этим фасадом скрывается огромное количество накапливающихся проблем, которыми никто и не думает заниматься. Думают они только о том, как бы еще содрать с нас побольше налогов и все это распилить, в том числе на своем «благоустройстве». В этом распиле, кстати, участвует, например, сынок главы Росгвардии Золотова — читали вчерашнее расследование Навального о том как в Росгвардии воруют миллиарды на закупках еды? А Рома Золотов-младший сидит и пилит бюджеты в департаменте спорта и туризма московской мэрии.

А помогают во всем этом собянинским жуликам и ворам все эти ваши охи и вздохи «ой как здорово он тут все благоустроил». Да не надо нам тут ничего такой ценой «благоустраивать», спасибо, но заберите все это обратно и давайте наконец займемся настоящими проблемами города. Так что, друзья мои, еще раз услышу вот это «Но Собянин же так классно все благоустроил в Москве» - в лучшем случае получите плевок в лицо, уж извините.