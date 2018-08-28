Володин рассказал, откуда у его матери 400-метровая квартира в Москве

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин объяснил, откуда у его матери 400-метровая квартира в Москве. Он утверждает, что она купила её на свои деньги, полученные от продажи доли в семейном бизнесе. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Ранее информацию об элитной недвижимости, записанной на имя матери Володина, опубликовал Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Квартира, принадлежащая 82-летней Лидии Барабановой, располагается в столичном жилом комплексе "Белый лебедь" на Мичуринском проспекте, ее стоимость, по данным ФБК, – 230 миллионов рублей.

Как рассказал Володин журналистам, его мать купила эту квартиру 10 лет назад на деньги, полученные от продажи доли в компании "Солнечные продукты" . По словам Володина, он и его мать владели примерно третью акций холдинга, которые в 2007 году продали партнеру за 200 миллионов долларов. Лидия Барабанова получила примерно половину этой суммы.

В публикации ФБК также говорится , что начиная с 72 лет пенсионерка Барабанова активно занимается бизнесом – сейчас она владеет десятью компаниями с миллиардными оборотами.

Авторы расследования предполагают, что Барабанова – "фиктивный собственник", все принадлежит самому Володину и он коррупционер", и собираются направить заявления в Следственный комитети прокуратуру.

Ранее на просьбу Радио Свобода получить комментарий от Володина в пресс-службе фракции "Единая Россия" ответили, что "сделать это будет затруднительно, так как он находится в отпуске".