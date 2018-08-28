Канцлер Германии осудила демонстрации ультраправых в Хемнице

Канцлер Германии Ангела Меркель резко осудила уличные протесты ультраправых в городе Хемниц на востоке страны. В заявлении ее представителя говорится, что такие события "не должны иметь места в Германии".

Поводом для протестов стало убийство местного жителя, в котором обвинили беженцев из Сирии и Ирана. На улицы города, во времена ГДР носившего название Карл-Маркс-Штадт, вышли несколько тысяч людей. Некоторые из них скандировали призывы к депортации иностранцев из Германии и поднимали руки в запрещенном в стране нацистском приветствии. Сообщается также о случаях, когда толпа набрасывалась на людей, по внешнему виду похожих на беженцев с Ближнего Востока. Произошли столкновения с полицией, а также стычки между правыми и левыми демонстрантами, в которых пострадали несколько людей.

Некоторые из демонстрантов скандировали лозунги в поддержку крайне правой партии "Альтернатива для Германии", которая особенно популярна в Саксонии - федеральной земле, где расположен Хемниц. Один из представителей партии заявил, что, если полиция не может обеспечить порядок, "граждане должны выйти на улицы и защитить себя". Это высказывание вызвало резкую критику. Глава германского профсоюза полиции Оливер Малхов, в то же время, заявил, что патрульная полиция была ослаблена недавними сокращениями, и призвал срочно набрать в ряды полиции 20 тысяч человек, чтобы обеспечить порядок на улицах.