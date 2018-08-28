Эксперты ООН: военное руководство Мьянмы нужно судить за геноцид

Руководители армии Мьянмы должны быть привлечены к ответственности по обвинению к геноциде - такое мнение содержится в отчете миссии ООН, которая занималась расследованием фактов преследований мусульман-рохинджа, живущих на границе Мьянмы и Бангладеш.

По мнению жюри из трех экспертов, которые более года изучали ситуацию в Мьянме, кампанию против рохинджа со стороны властей можно характеризовать как геноцид. Шести высокопоставленным генералам, как говорится в отчете миссии ООН, должны быть предъявлены и обвинения в преступлениях против человечности. Обвинения должны быть выдвинуты, в том числе, против генерала Мин Аун Хлаина, главнокомандующего армией Мьянмы.

Эксперты ООН считают, что мьянмарские военные несут ответственность за кампанию насильственного переселения рохинджа в Бангладеш, которая коснулась примерно 700 тысяч человек. По оценкам, около 10 тысяч человек при этом погибли. В отчете ООН содержится и критика в адрес гражданских властей Мьянмы, в том числе Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи - их обвиняют в неспособности остановить военных.

Соединеннве Штаты недавно ввели санкции против трех высокопоставленных военных Мьянмы и двух подразделений местной армии, обвинив их в "этнических чистках".