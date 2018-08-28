Кандидат в мэры Москвы от КПРФ просит суд снять Собянина с выборов

Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал в Московский городской суд иск о снятии с выборов действующего главы города Сергея Собянина.

На своей странице в фейсбуке Кумин опубликовал фотографию искового заявления, в котором Собянин указан как ответчик, а Московская городская избирательная комиссия как заинтересованное лицо. В иске Кумин заявляет, что обращается в суд "в целях обеспечения избирательно-правовой безупречности участия кандидатов в текущей избирательной кампании" и восстановления "попранного принципа равенства кандидатов". Основания для снятия Собянина с выборов в заявлении не приводятся.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что коммунисты собираются подать иск о снятии Собянина с выборов за "злоупотребление должностным положением при агитации в СМИ".

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. На сегодняшний день кандидатами зарегистрированы пять человек. Это действующий глава города Сергей Собянин, идущий на выборы как самовыдвиженец, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от "Справедливой России" и Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан". Представители несистемной оппозиции Илья Яшин и Дмитрий Гудков не смогли преодолеть "муниципальный фильтр", поскольку большинство местных депутатов представляют "Единую Россию". Первый отказался от борьбы, второй не собрал необходимого числа подписей.