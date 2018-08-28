Кандидат в мэры Москвы от КПРФ просит суд снять Собянина с выборов

Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал в Московский городской суд иск о снятии с выборов действующего главы города Сергея Собянина.
На своей странице в фейсбуке Кумин опубликовал фотографию искового заявления, в котором Собянин указан как ответчик, а Московская городская избирательная комиссия как заинтересованное лицо. В иске Кумин заявляет, что обращается в суд "в целях обеспечения избирательно-правовой безупречности участия кандидатов в текущей избирательной кампании" и восстановления "попранного принципа равенства кандидатов". Основания для снятия Собянина с выборов в заявлении не приводятся.
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что коммунисты собираются подать иск о снятии Собянина с выборов за "злоупотребление должностным положением при агитации в СМИ".
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. На сегодняшний день кандидатами зарегистрированы пять человек. Это действующий глава города Сергей Собянин, идущий на выборы как самовыдвиженец, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от "Справедливой России" и Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан". Представители несистемной оппозиции Илья Яшин и Дмитрий Гудков не смогли преодолеть "муниципальный фильтр", поскольку большинство местных депутатов представляют "Единую Россию". Первый отказался от борьбы, второй не собрал необходимого числа подписей.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.