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ЕСПЧ поддержал первого в России осужденного за комментарий в ЖЖ

Савва Терентьев

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российские власти нарушили статью о праве на свободу выражения мнения, приговорив сыктывкарского блогера Савву Терентьева к году лишения свободы условно за комментарий в интернете.

Суд в Страсбурге не стал присуждать Терентьеву компенсацию в 3,5 тысячи евро, которую тот требовал. В ЕСПЧ сочли, что признание факта нарушения – достаточно справедливая компенсация за моральный ущерб.

Савва Терентьев стал первым в России осужденным по статье об экстремизме из-за записи в интернете. В 2008 году его признали виновным в возбуждении ненависти к полицейским. Поводом послужил комментарий в "Живом Журнале".

В последние годы в России выросло число уголовных дел об экстремизме, связанных с публикациями в интернете. Президентский Совет по правам человека и группа Mail.ru, владеющая крупнейшими соцсетями страны, предлагают смягчить соответствующую статью Уголовного кодекса.

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