Бывший "министр культуры ДНР" сдался украинским властям

С территории Донецкой области Украины, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами так называемой "ДНР", украинские спецслужбы вывезли бывшего высокопоставленного представителя "ДНР" Юрия Лекстутеса. Как сообщили в Службе безопасности Украины, он сам обратился к украинским спецслужбам с просьбой помочь покинуть Донецк, воспользовавшись программой "Тебя ждут дома".

При этом против него на территории Украины возбуждено уголовное дело. Программа "Тебя ждут дома" предусматривает амнистию для тех членов сепаратистских формирований, которые готовы передать себя в руки украинских властей и сотрудничать с ними.

По сообщению СБУ, Лекстутес участвовал в организации так называемого "референдума" в Донецкой области в мае 2014 года, занимал пост "министра культуры и туризма ДНР", не раз выступал по российскому телевидению. Впоследствии он, как сообщается, покинул ряды сепаратистов и даже, по данным украинских СМИ, какое-то время провел в Донецке под стражей – его удерживали бывшие "соратники".

Как сообщает СБУ, Лекстутес дал показания о руководящей роли России в деятельности так называемой "ДНР". Ряд украинских СМИ ранее уже распространили его рассказы о жизни в Донецке и взаимодействии сепаратистов с российскими представителями.