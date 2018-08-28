Трамп обвинил Google в продвижении "фейковых новостей"

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что ее поисковый сервис в Интернете, по его мнению, целенаправленно выдает на главных страницах лишь новости с критикой Трампа. В их число он включил материалы СМИ, которые назвал "фейковыми".

Президент США сказал, что Google "подавляет голоса консерваторов" и скрывает так называемые "позитивные" новости. Американский лидер пообещал "разобраться" в этой ситуации, которую охарактеризовал как попытку информационного контроля со стороны интернет-гигантов.

В октябре прошлого года Трамп заявил, что СМИ, выражающие несогласие с ним, могут быть закрыты. Он неоднократно критиковал многие ведущие американские медиа за то, что они, на его взгляд, распространяют о нем недостоверную информацию. По этой причине глава Белого дома не раз называл "врагами народа" такие издания, как The New York Times, Washington Post, NBC, ABC, CBS, CNN и ряд других.