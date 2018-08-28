Минобороны Украины: под Иловайском погибли более 200 российских военных

В боях под Иловайском на востоке Украины с 24 по 29 августа 2014 года погибли более 200 российских военнослужащих, заявил на брифинге в Министерстве обороны Украины начальник управления военно-гражданского сотрудничества Вооруженных сил Алексей Ноздрачев. Еще 300 военнослужащих из России, по его заявлению, были ранены.

Информация, по словам Ноздрачева, получена "от различных разведывательных органов" и подтверждена результатами собственного расследования. Данные о потерях украинских войск он не привел.

Ранее Главная военная прокуратура Украины сообщала, что под Иловайском погибли 366 украинских бойцов, 429 получили ранения различной степени тяжести, еще 300 попали в плен.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию обстоятельств боев под Иловайском считает, что в потерях с украинской стороны виновны бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и занимавший в 2014 году должность начальника Генерального штаба Виктор Муженко.

Муженко, в свою очередь, заявлял, что Украина не ожидала открытого вторжения войск России. "Если кто-то говорит, что кто-то знал до 24-го августа о том, что будет масштабное вторжение на территорию Украины, – пусть покажет мне этого человека", - приводит слова Муженко "Украинская правда". Он также рассказал, что военное руководство Украины получало данные о присутствии техники из России, но из-за сомнений в их достоверности колебалось, отвечать ли силой. "90% поступавшей информации была дезинформацией, - пояснил Муженко. - Только когда 26 августа в плен попали 10 российских десантников, можно было конкретно говорить, что это подразделения регулярных Вооруженных сил России".

В середине августа 2014 года украинские войска, состоявшие по большей части из добровольцев, сумели отбить у сепаратистов так называемой "ДНР" город Иловайск в Донецкой области, но 24 августа оказались в окружении и понесли тяжелые потери. Украинская сторона настаивает на том, что это произошло после того, как в район боевых действий с территории России вошли армейские подразделения.

В августе 2018 года управление ООН пришло к выводу, что во время событий в Иловайске в августе 2014 года все стороны конфликта допускали серьезные нарушения прав человека, но не указало на ответственность и роль в событиях регулярных российских войск. Москва отрицает свое участие в конфликте на востоке Украины.