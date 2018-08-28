Пропажа Медведева - бунт на коленях? Эфир в 19:05

Дмитрий Медведев исчез на целых две недели без объявления отпуска. Его удалили с политического поля? А он не хочет подыграть и сказать, что это он добровольно? Дмитрий Орешкин, Константин Боровой, Александр Мельман и Василий Волнухин в обсуждении царского приезда в Новосибирск Путина и загадочной ссылки Медведева. Ведущая Елена Рыковцева
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