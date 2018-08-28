Отвергнутые Италией беженцы заявили об изнасилованиях в плену

Мигранты из Африки, которых на прошлой неделе отказалась принять Италия, заявили, что им пришлось два года провести в плену у контрабандистов в Ливии. По данным миграционного агентства ООН, многие беженцы подвергались пыткам и сексуальному насилию. Работорговцы требовали у их семей выкуп за освобождение. Об этом сообщает Reuters.

В середине августа итальянская береговая служба спасла 150 мигрантов, однако им пришлось прождать 10 дней, пока Ирландия, Албания и Ватикан согласились принять их. Власти Италии разрешили сойти на берег лишь нескольким десяткам переселенцев, в том числе несовершеннолетним и тяжелобольным.

Все женщины на врачебном осмотре рассказывали о том, что они были изнасилованы в Ливии. Именно через эту страну пролегает маршрут, по которому жители африканских стран перебираются через Средиземное море в Италию.

На прошлой неделе The Guardian сообщала о том, что сицилийская прокуратура собирается допросить министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в связи с его решением запретить беженцам сойти на итальянский берег. Такой запрет нарушает Европейскую конвенцию о правах человека. Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо пригрозил прекратить взносы в Евросоюз, если Брюссель не распределит 150 беженцев. Комментируя ситуацию, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил Брюсселю, что может не поддержать бюджет ЕС из-за "непоследовательной", по его мнению, миграционной политики.

В июне Конте возглавил правительство популистов, сформированное в результате победы на парламентских выборах консервативных сил, выступающих с антииммигрантских позиций.