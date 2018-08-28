В России создана "кибердружина" для поиска "экстремистов" в сети

В Екатеринбурге создана "кибердружина", которая занимается поиском "экстремистских" постов в социальных сетях и заявляет о них в правоохранительные органы. Об этом сообщает местное издание 66.RU, корреспондент которого внедрился в организацию и изучил ее работу изнутри.

По данным издания, поиском "экстремистского" контента занимаются 25 волонтеров ресурсного центра добровольчества "Сила Урала". Сами они называют это "борьбой за здоровое население". В понимании кибердружины, "экстремистскими" являются не только посты, способные возбудить ненависть или вражду, но и картинки, на которых изображен алкоголь, сигареты или оружие. Особое внимание уделяется выявлению "суицидальных групп", но ими, по данным журналистов, нередко оказываются страницы с грустной музыкой.

Все собранные волонтерами данные передаются в правоохранительные органы.

В 2017 году между ресурсным центром "Сила Урала" и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым было подписано соглашение о сотрудничестве по "комплексному развитию добровольчества в регионе".