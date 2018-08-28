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Путин отправил в отставку заместителя главы МЧС России

Президент России Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин отправил в отставку 15 генералов из Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказания. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди лишившихся должности чиновников заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов. Тем же указом Путин назначил 10 новых региональных руководителей МВД, Следственного комитета и прокуратуры.

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