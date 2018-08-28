Правозащитники призвали Путина осудить слова Кадырова

Международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой отреагировать на слова главы Чечни. Рамзан Кадыров недавно заявил, что после окончания суда над главой грозненского "Мемориала" Оюбом Титиевым Чечня станет для правозащитников "запретной территорией".

"На протяжении последних десяти лет руководство республики и лично Рамзан Кадыров подавляют малейшие проявления инакомыслия, в особенности прицельно преследуя правозащитников", говорится в письме. Авторы отмечают, что власти Чечни нарушают права человека, допуская незаконное лишение свободы, пытки и похищения. К правозащитникам, которые фиксируют эти нарушения, власти республики относятся "предельно враждебно".

22 августа Кадыров выступил перед руководителями правооохранительных и ведомств, утверждая, что в Чечню со всего мира на суд к Титиеву приезжают "так называемые правозащитники". Полный текст выступления Кадырова опубликовала "Новая газета".

В открытом письме правозащитники трех международных организаций –Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders – просят Путина осудить слова Кадырова и не позволить ему чеченскому лидеру "привести в действие угрозы в адрес правозащитников". Авторы обращения также призвали президента Путина немедленно освободить Оюба Титиева.