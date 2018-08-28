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Новосибирск: экс-директор научного института предстанет перед судом

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В суд Новосибирска поступило дело бывшего директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаила Садового. Его обвиняют в хищении около 10 миллионов рублей.

По данным “Коммерсанта”, завершено расследование только одного эпизода дела в отношении Садового, следствие по другим продолжается. 3 сентября суд определится с мерой пресечения для бывшего директора НИИТО и назначит дату рассмотрения дела.

Садовой был арестован в феврале этого года. Его отстранили от должности и на два месяца отправили под домашний арест.

Садовой работал в НИИТО с 1984 года, а возглавлял институт с 2003-го. Ученый входил в местный политический совет регионального отделения партии "Единая Россия". В начале года членство Садового в партии приостановлено.

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