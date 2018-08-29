Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США

Министр иностранных дел Мексики Луис Витегарай Касо заявил во вторник, что его страна не будет платить за строительство заграждения на границе с США. "Эта позиция совершенно недвусмыленно анонсировалась нами с самого начала", - подчеркнул Касо.

Так глава МИД Мексики прокомментировал заявление, сделанное президентом США Дональдом Трампом на встрече с руководителем ФИФА Джанни Инфантино, о том, что "в конечном итоге" Мехико заплатит за стену и что сделать ей это будет "сравнительно легко".

На заявление Трампа отреагировал и президент Мексики Энрике Пенья Ньето. По его словам, несмотря на то, что Мексика только что достигла взаимопонимания с Соединенными Штатами в области торговли, и отношения между двумя странами весьма позитивные, за стену мексиканские власти "ни за что платить не станут".

Трамп просит Конгресс выделить 25 миллиардов долларов на реализацию его предвыборного обещания воздвигнуть барьер на границе с Мексикой. В Сенате в настоящее время рассматривается законопроект, по которому администрация получит на эти цели всего 1,6 миллиарда долларов.