Российский оппозиционер Кара-Мурза понесет гроб с телом Маккейна

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза младший станет одним из тех, кто понесет гроб с телом американского сенатора Джона Маккейна на церемонии прощания с ним в Вашингтоне в субботу.

Таково было пожелание самого Маккейна, который перед смертью спланировал сценарий собственных похорон.

Кроме Кара-Мурзы, гроб с телом сенатора ко входу в Национальный кафедральный собор, где пройдет поминальная служба, будут нести бывший вице-президент Джо Байден, бывший сенатор-демократ Расс Фейнголд, бывший министр обороны Уильям Коэн, актер Уоррен Битти.

Маккейн неоднократно встречался с Кара-Мурзой - заместителем председателя "Открытой России" и главой Фонда Бориса Немцова за свободу. Он называл его своим другом, а когда Кара-Мурза лечился после отравления в 2017 году, выступил в Сенате с молитвой за его здоровье, обвинив в попытке отравления режим российского президента Владимира Путина. На смерть Маккейна Кара-Мурза написал колонку в The Washington Post, в которой назвал сенатора "настоящим лидером и другом".

Издание Politico отмечает, что последняя воля Маккейна может рассматриваться как сигнал президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу, которого Маккейн критиковал за "мягкость" по отношению к Кремлю.

Ветеран американской политики Джон Маккейн умер в минувшую субботу в возрасте 81 года.