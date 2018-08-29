Украина просит США продать ей комплексы ПВО

Украина просит Соединенные Штаты продать ей системы противовоздушной обороны. Как заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый в эфире радиостанции "Новое время", речь идет о трех комплексах ПВО, каждый из которых стоит 750 миллионов долларов.

Как Киев намерен финансировать покупку и о каких комплексах конкретно идет речь, Чалый не уточнил. Судя по стоимости, речь может идти о комплексах Patriot.

По словам Чалого, запрос был передан советнику президента США Джону Болтону, который недавно посетил Киев. О поставках вооружений говорили и президенты двух страны во время встречи в Брюсселе в июле.

Администрация Дональда Трампа ранее одобрила поставку Украине оборонительных вооружений, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. Однако стоимость поставленных вооружений пока в разы меньше, чем предполагаемая стоимость комплекса ПВО.

Сейчас войска ПВО Украины вооружены системами советского производства, наиболее мощная из них - комплекс С-300, который, однако, уступает по своим характеристикам современным американским и российским средствам ПВО.