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В США суд отказался убрать с банкнот фразу "In God We Trust"

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В США суд в штате Миннесота отказался удалить с банкнот и монет фразу "Мы верим в Бога" (In God We Trust). С жалобой в суд обратилась группа атеистов, которые считают, чтоналичие этого этот лозунга на американских деньгах противоречит первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу вероисповедания. Об этом сообщает Reuters.

Судья не согласился с доводами истцов и указал, что приведенная на банкнотах и монетах фраза соответствует представлениям о свободе вероисповедания прошлых поколений и не противоречит законодательству.


Интересы атеистов в суде представлял юрист Майкл Ньюдоу, который уже обращался в суд с требованием убрать фразу "Мы верим в Бога". Однако проиграл дело. Суд решил, что в лозунге нет поддержки государством определенной религии.

Фраза "Мы верим в Бога" в первый раз появилась на американских монетах во время гражданской войны Севера и Юга в 1864 году. На банкнотах лозунг стали печатать с середины 60-х годов прошлого века, после того, как в 1956 году Конгресс принял решение сделать "Мы верим в Бога" (In God We Trust) национальным лозунгом.

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