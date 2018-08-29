Google отвергает обвинения в "предвзятости" со стороны Трампа

Корпорация Google отвергла обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в том, что ее поисковый сервис в интернете целенаправленно выдает на первых страницах лишь новости и сообщения с критикой Трампа и политиков-консерваторов.

В заявлении представителя корпорации говорится, что в алгоритме работы поискового сервиса нет предпочтений в пользу какой-либо политической идеологии. Цель компании – предоставлять пользователям Сети самые релевантные ответы на их запросы в короткое время, утверждает Google.

Президент основывает свои утверждения на исследовании, проведенном одним из консервативных СМИ, согласно которому 96 процентов ссылок, которые выдает Google по запросам, связанным с политикой, ведут на сайты так называемых "либеральных СМИ". Другие аналитики это отрицают.

Президент США утверждает, что Google "подавляет голоса консерваторов", и назвал это попыткой информационного контроля со стороны интернет-гигантов. Он подверг критике также Facebook и Twitter.

Трамп неоднократно критиковал многие ведущие американские медиа за то, что они, на его взгляд, распространяют о нем недостоверную информацию. По этой причине глава Белого дома не раз называл "врагами народа" такие издания, как The New York Times, Washington Post, NBC, ABC, CBS, CNN и ряд других.