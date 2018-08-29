Трамп: китайские хакеры взломали почту Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп утверждает, что китайские хакеры получили доступ к переписке его бывшей соперницы на президентских выборах, демократа Хиллари Клинтон.

"Электронная почта Хиллари Клинтон, которая содержит секретную информацию, была взломана Китаем" - написал Трамп в твиттере, призвав министерство юстиции и ФБР расследовать это. Никаких доказательств своего утверждения он не привел.

Трамп неоднократно критиковал ФБР за то, что оно не стало возбуждать уголовное дело против Клинтон по делу о почтовом сервере, который в бытность ее госсекретарем, вопреки инструкциям, располагался у нее дома, а не в Госдепартаменте. Он также, отвечая на вопросы о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, не раз говорил, что, помимо России, вмешиваться мог и Китай, и другие страны.

Специальный прокурор Роберт Мюллер официально обвинил 12 граждан России, которые, как утверждается, были или являются сотрудниками военной разведки, во взломе сервера Демократической партии США и других киберпреступлениях с целью вмешательства в выборы. По мнению спецслужб, Россия ставила перед собой задачу дискредитировать Клинтон и помочь Трампу. Следствие, однако, пока не пришло к выводу, имел ли место какой-либо сговор кампании Трампа с Москвой. Президент критикует расследование, называя его "охотой на ведьм".