В Крыму прошел обыск у активистки "Украинского культурного центра"

В аннексированном Россией Крыму сотрудники ФСБ провели обыск в квартире активистки "Украинского культурного центра" Ольга Павленко. Активистку и членов её семьи подозревают в связях с запрещенной в России организацией "Правый сектор". Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат с места события.

По словам Павленко, сотрудники ФСБ пришли рано утром, представились техслужбами и заявили, что она затопила соседей. Потом они начали ломать двери. Павленко вызвала адвоката.

Во время обыска у активистки изъяли тетради с записями, скопировали информацию с компьютера, забрали мобильный телефон и осмотрели телефон мужа. Задерживать Павленко не стали, пообещали вскоре вызвать в Следственный комитет для допроса. Протокол обыска она подписывать отказалась.

В апреле активисток "Украинского культурного центра" Алену Попову и Ольгу Павленко вызывали "на беседу" в прокуратуру Симферополя в связи с выпуском газеты "Кримський терен".

"Украинский культурный центр" не является политической организацией. Он создан активистами с целью сохранения и популяризации на полуострове украинской культуры. При этом власти аннексированного Россией Крыма оказывают давление на активистов центра – вызывают на допросы, обыскивают, предупреждают о недопустимости экстремизма. Одному из руководителей организации Леониду Кузьмину в 2017 году после угроз и давления пришлось покинуть Крым.