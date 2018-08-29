"Взял ответственность лицом". Что в сети пишут о телеобращении Путина?

На 29 августа было намечено специальное телеобращение Владимира Путина, посвящённое пенсионной реформе.

По поводу выступления бродили самые разные догадки, даже очень смелые.

Аббас Галлямов:

Сейчас Кремль должен держать наготове два вида тяжелой кавалерии. Сразу после выступления Путина одну из них надо пускать в бой. Первая поскачет с криком: «И все-таки он взял на себя ответственность! Он не побоялся непопулярного решения. Не стал прятаться за спины депутатов, а сам вышел к людям и сказал им все. Именно таким должен быть настоящий лидер!» Это, как вы понимаете, на случай, если решение будет явно непопулярным.

Вторая кавалерия должна быть наготове на случай решения популярного. На ее знаменах должны быть начертаны слова о справедливости, социальном государстве и заботе о людях. Ну и немного о плохих боярах, которые хотели обмануть доброго царя.

Загвоздка в том, что делать, если решение будет половинчатым (а именно таким оно и будет)? Как запустить обе кавалерии, чтобы они не потоптали друг друга?

Между тем, никаких сенсационных заявлений Путин публике не преподнёс. Полный текст можно почитать на официальном сайте Кремля:

Каждые 25–27 лет во взрослую жизнь, когда можно создавать семьи, заводить и растить детей, у нас вступает гораздо меньшее число граждан, чем могло и должно было бы. Так происходит в результате тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны. А это не только прямые потери, но и миллионы не родившихся в военные годы.

Период, когда во взрослую жизнь входило очередное малочисленное поколение, пришёлся и на середину 90‑х годов прошлого века. Но именно в это время страна столкнулась ещё и с тяжелейшим экономическим, социальным кризисом, с его катастрофическими последствиями. Это привело ко второму мощному демографическому удару. Родилось ещё меньше детей, чем ожидали. Демографический провал конца 90‑х оказался сопоставим с 1943‑м и 1944‑м военными годами.<...>

Вывод понятен: сокращается трудоспособное население – автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. А значит, необходимы изменения.

Но тогда, в 2000‑х, я был против них. Говорил об этом и на закрытых совещаниях, и публично. Например, в 2005 году на одной из «Прямых линий» прямо сказал, что до окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет.<...>

Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты.

Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система затрещит и окончательно развалится? Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения или, понимая, что ждёт страну через 15–20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать?<...>

Все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны. Оказалось, что, по сути, ничего кардинально они не решают. В лучшем случае просто латают дыры. Или, того хуже, несут разрушительные последствия для экономики страны в целом.

Ну посмотрите, вроде бы эффективная, кажущаяся справедливой мера – введение прогрессивной шкалы подоходного налога. По оценкам Минфина, применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20 процентов к высоким доходам, может дать, и то не наверняка, порядка 75–120 миллиардов рублей в год. Этих средств в лучшем случае хватит на шесть дней. Потому что ежедневная, я хочу это подчеркнуть, ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 миллиардов рублей.<...>

В этой связи предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

Первое. В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.

Далее: мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Второе: как уже говорилось, пенсионный возраст предполагается повышать постепенно. Чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, выстроить свои планы.<...>

Третье: что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста? Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после пятидесяти работу действительно сложно найти.

В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста.<...>

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Михаил Виноградов:

Два ключевых месседжа - женщины-60 и Путин за реформу (и дискуссия закрыта).

Какой окажется главнее?

Николай Руденский:

Путин сообщил, что о повышении пенсионного возраста говорили еще в советское время. Что-то не припомню. #ТВперлы

Виталий Третьяков:

О необходимости пенсионной реформы Путин говорил логично и довольно убедительно. Однако из этого обращения становится ясно и то, что Путин НЕ рассчитывает на способность нынешнего правительства обеспечить "прорывной рост" экономики, а следовательно, и зарплат (что автоматически увеличило бы отчисления в Пенсионный фонд).

Ольга Рощина:

Кто ж имеет такое железное здоровье, чтобы ЭТО смотреть?

И что нового он может сказать? Что виноваты лихие 90-е? Или загнивающий Запад?

Или вы полагаете, что он признается, сколько он с дружками распилил и растащил по панамкам во времена высокой нефти?

Боже, прекрати всё это поскорее, я тебя прошу.

Сил уже нет.

Михаил Крутихин:

А чего вы ждали. Мы жили плохо и недолго, а сейчас живем хорошо и долго. Теперь можно и пенсионный возраст поднять. А в будущем году к пенсии по старости прибавят аж 7% (пенсия моей жены за год вырастет почти на 700 рублей, то есть на целых 10 долларов в месяц, ура!)

Илья Яшин:

Интересная у них аргументация. Путин объясняет лишение 12 миллионов человек пенсий заботой об устойчивости пенсионной системы. Это как если бы грабитель, отбирая у вас деньги в подворотне, говорил: "Не переживай, ведь я делаю это ради твоего семейного благополучия".

Но сути это не меняет: Путин отказался от своих публичных обязательств. Обещал, что, пока он президент, пенсионный возраст повышаться не будет. А теперь сам же его и повышает вместе с мошенниками из правительства и "Единой России".

Грош цена его обещаниям. Нельзя верить ни одному слову.

Константин Янкаускас:

Президент не нашел в себе мужества услышать народ и отменить пенсионную реформу. Путинские "предложения" - по большей части косметические, не отменяющие суть реформы: механически уменьшить число пенсионеров, чтобы тратить меньше денег на выплаты пенсий. Есть и предложения, которые на самом деле еще больше ухудшают положение людей старшего возраста. Например, введение уголовной и административной ответственности для работодателя за отказ от приема на работу или увольнение граждан предпенсионного возраста. Понятно, что после появления такой нормы никто не будет принимать на работу возрастных сотрудников, под любым надуманным предлогом, не связанным с возрастом. Лицемерным выглядит предложение повысить пособие по безработице с 4 900 до 11 000 рублей, но платить его всего год. Пенсионный возраст ведь повышается на 5 лет, а на работу трудно устроить уже после 45 лет.

Но самое главное. Президент, который якобы имеет поддержку 76 процентов граждан страны на недавних выборах, мог бы опереться на эту поддержку и заявить: мы поменяем систему управления экономикой и страной в принципе. Я отправлю в отставку неэффективное и коррумпированное правительство и назначу правительство профессионалов, не связанных с олигархическими кланами. Мы оптимизируем расходы бюджета на неэффективные проекты, которые реализуют мои друзья. Да, я начинаю с себя и увольняю всех своих друзей из руководства госкомпаний, отменяю подряды для компаний моих однокурсников, спарринг-партнеров по дзюдо, бывшего зятя. Их деятельность будет расследована, а все потраченные нецелевым образом средства возвращены в бюджет. Мы увеличиваем расходы на медицину и начнем масштабную программу снижения смертности на дорогах, из-за производственного травматизма, преступности - чтобы продолжительность жизни и здоровье граждан росли не только на бумаге. Мы отменяем законопроект о повышении пенсионного возраста и вернемся к обсуждению этой темы только тогда, когда будет повышена эффективность экономики, уровень зарплат и качество медицинской помощи.

Ничего из этого Путин не сказал. Решил остаться на одной стороне с правительством и собственными друзьями-олигархами. И вообще его последняя фраза "Прошу отнестись к этому с пониманием" выглядела очень неискренне. Мне кажется, президент сам не понимает каким ударом для простых граждан становится повышение пенсионного возраста.

Надо продолжать публично протестовать против повышения пенсионного возраста. В том числе выходить на митинги 2 и 9 сентября в своем городе.

Ярослав Белоусов:

Прямо сейчас Путин говорит, что в отношении пенсионной реформы у нас нет никакого выбора, оппозиция будет использовать ситуацию для "укрепления позиций", мы хорошо пожили в нулевые, вот и трещит пенсионная система по швам. Прогрессивного налогообложения высоких доходов не будет. Дополнительного налогообложения нефтянки и газовых компаний не будет.

По факту президент декларирует отказ от социальной политики предыдущих сроков. Хотя женщинам в сравнении с первоначальным планом выход на пенсию будет увеличен не на 8, а "всего" на 5 лет.

Там наверху случайно не произошел переворот, о котором мы не знали?

Нет, Путин всегда был таким.

Виталий Щигельский:

послабление, говоришь?

послабление - это когда, например, пенсионный возраст снижается с 55-ти до полтоса,

а если к словам о послаблении добавляются хотя бы сутки, это уже не послабление, а на 120% вранье...

реформа, говоришь?

реформа, голубчик, - это изменение формы,

а здесь никакой формы нет,

здесь просто деньги нынешних и будущих пенсионеров украли...

так что, товарищи ворюги, бабки на бочку,

и побыстрее...

Владимир Милов:

Скоро я опубликую свой видеокомментарий к сегодняшнему выступлению Путина по пенсиям, но пока хотел обратить внимание на такой вот нехитрый пропагандистский трюк, который он использует. Интересно кто ему эту глупость посоветовал, на любых нормальных дебатах разбивается за секунду.

Слышали, он говорит - если использовать этот источник покрытия дефицита Пенсионного фонда, или другой источник, то типа денег "хватит на шесть дней"? Вроде как получается ничего не значащая мелочь, да? И проблем пенсионной системы это не решит, придется пенсионный возраст повышать?

А на самом деле вот эти "шесть дней" - это ВСЕ РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ, деленные на 365 дней, то есть весь бюджет Пенсионного фонда сегодня (8,4 трлн рублей, поделить на 365 дней - это грубо говоря и есть те 20 миллиардов в день, о которых он говорил).

Но бюджет Пенсионного фонда в целом сбалансирован, и деньги-то эти сегодня уже есть! 4,5 триллиона собирается в виде взносов на зарплаты, остальное - дотации из федерального бюджета. Тут ничего покрывать не надо.

А не хватает денег - на увеличение пенсий и рост дотаций Пенсионному фонду из-за той самой "плохой демографии" и ухудшающегося соотношения пенсионеров и работников. Это не "20 млрд в день", а 200-300 миллиардов в год. Вполне можно взять их тех источников, которые Путин перечислил, и еще больше - из того что он вообще не упомянул.

То есть он просто сравнил несравнимое и, как всегда, увел разговор в сторону от проблемы покрытия дефицита ПФР к демагогическим конструкциям.

Непосвященный слушатель это схавает, но вообще это детский сад - такой "аргумент" ни одних серьезных очных дебатов не выдержит, развалится в первые же 30 секунд.

Мелкий жулик и брехун он, этот ваш Путин.

Евгений Шестаков:

Внимание! Выпускаем идиота. Идиот говорит, что пенсионный возраст повысят до 128 лет, за шкурку сбитой на переходе старухи будут давать 45 рублей, балконы срежут лазером, июль комендантский месяц, все в Крым с голым торсом загорать на плацу под гимн.

Внимание! Выпускаем президента. Президент говорит, что не все так однозначно, пенсию будут приносить квадрокоптеры, но месячную раз в год, кроме високосных, когда пенсионный пост (патриарх кивает), а если бабушка сдала нормы пожилого ГТО и может час держать в руке ватрушку и не сожрать - ей вручат переходящую серебряную челюсть и плюс к обычному парадно-выходной саван.

Элла Панеях:

В первый раз за много лет выслушала путинскую слезницу в прямом эфире. Ишь, как тон поменял. Никакого железа в голосе, оправдывается.

Если убрать маловажную лапшу, две важных уступки:

- минус опережающее повышение пенсионного возраста для женщин;

- "пенсионные" льготы по налогам, проезду и т.д. назначать по фактическому (старому) возрасту, а не с реальным выходом на пенсию;

- зато мера с потенциально тяжелейшими последствиями - введение ответственности работодателя, вплоть до уголовной, за увольнение работника предпенсионного возраста;

- и признано, что резервов нет ни на что вообще: страна пока не банкрот, но живет от получки до получки. Я думаю, что это отразится теперь на всей остальной социалке, и вообще на любых мало-мальски осмысленных госрасходах. Факт признан, чего уж теперь. Можно все остатки пускать на мосты и Сирию.

И ни одного слова о привилегиях силовиков.

Юлий Рыбаков:

Наш любимый президент ласково и проникновенно объяснил народу, что никакие иные меры сохранения пенсионной системы, кроме отсрочек по выплате пенсий нет, потому что все дополнительные источники столь малы что их хватит не надолго. Лишь один источник финансирования он забыл - сокращение расходов на пушки, ракеты и войны. Сегодня они больше чем все расходы на социалку и, если их ополовинить, то хватит на то, чтобы растянуть действительно необходимую реформу на 10-12 лет. Но, пушки - не тронь. это святое! А еще - кто нибудь слышал об изменениях в сроках выхода на пенсию военных, ментов и чекистов? Их, опору трона, реформа не касается!?

Александр Рыклин:

Это же, как надо презирать свой народ, ни во что его не ставить, чтобы запускать грабительскую пенсионную "реформу" и одновременно начинать "самые масштабные военные учения за несколько десятилетий"... Господи, как бы хотелось, чтобы они однажды жестоко просчитались в оценке нас с вами... Чтобы мы обманули их ожидания...

Разумеется, много говорят о том, что женщины теперь пойдут на пенсию не в 63 года, а в 60.

Ольга Галицкая:

Если не повысить пенсионный возраст, это будет угрожать безопасности России, - сказал гарант.

И добавил всем по пять - мужчинам и женщинам. Потому что в нашей стране женщин очень уважают, - сообщил ВВП.

Радуйтесь теперь.

Наталья Зимянина:

"В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное".

Никого не тошнило, как меня?

Иван Давыдов:

Главный вывод из речи Путина: женщин власть боится больше, чем мужчин. И правильно делает, конечно.

Иван Поликаров:

Предал, значит, нас Президент, мужики. А бабам опять потрафил. Мы будем в земле лежать с пятаками на глазах, непосильным трудом умученные, а они станут плясать на наших могилах свои пенсионные пляски, подолами трясти. Вот тебе и гендер-шмендер, патриархат, итить его так.

Марина Королёва:

Искусство заголовка:

"Путин предложил уменьшить повышение пенсионного возраста для женщин" (RT).

Уменьшить повышение!!!

Александр Минкин:

Ах, война, что ж ты сделала, подлая!

Нет на пенсии денег совсем!

До свидания, милые женщины,

Вы должны были больше рожать. (Окуджава и я.)

Вариант последней строчки:

...Мы сведём с вами счёты потом.

Игорь Эйдман:

Минус три, пять по рогам

Женщинам послабление вышло. Главный вертухай скостил им дополнительный срок принудительных работ с восьми до пяти лет. Мужчинам правда от щедрот вертухайских не досталось ни фига. Мужчина без погон для вертухая - не мужик, а просто расходный материал.

Главному вертухаю только другие вертухаи (сотрудники силовых структур) важны. Им пенсии и в 35-40 лет положены. А те мужики, кто в большой зоне жизнь свою отбывает, послаблений не заслужили. Должны вкалывать на вертухаев до гробовой доски...

А вообще-то, Путин совершил большую ошибку, возможно самую существенную за свою политическую карьеру. Ему было бы выгодно или отложить реформу вообще, или продолжать от нее открещиваться, все свалив на правительство. В первом варианте он бы предстал в роли доброго царя, заступившегося за народ, притесняемый злыми боярами. Во втором - ему, возможно, удалось бы переложить ответственность за непопулярную реформу на исполнителей. Путин занял самую неудачную, проигрышную позицию. Путинские косметические «послабления» никого не удовлетворят, а ответственность закрепится персонально за ним. Это может стать началом конца его популярности и карьеры.

Илья Красильщик:

Пытаюсь отнестись с пониманием, но есть вопросы. Ты мать четырех детей, и тебе 46. И тут, предположим, усыновляешь пятого. Мать пяти детей выходит на пенсию в 50 (вот это жизнь!) Предпенсионный возраст начинается за 5 лет перед пенсией. Получается, что ты автоматически попадаешь в предпенсионный возраст и тебя нельзя уволить под страхом уголовки? Вообще, предпенсионный возраст с запретом на увольнение — вот где адок. Предвещаю массовые увольнения людей, которые находятся на пороге предпенсионного возраста.

Фёдор Крашенинников:

Все поняли, что теперь от пожилых будут избавляться до наступления предпенсионного возраста, чтоб потом не мучиться?



Пётр Шкуматов:

Друзья, а не кажется ли вам, что введение уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста приведет к тому, что все предприятия начнут увольнять людей начиная с 50-ти лет? Самых ценных сотрудников будут переводить на фриланс или на договоры с фирмами-помойками.

И еще момент. Представим себе ситуацию, когда на собеседование приходит человек предпенсионного возраста, который вам не подходит по причине некомпетентности. Но, потом вы вдруг обнаруживаете, что на вас заведено уголовное дело за то, что вы отказали в приеме на работу по возрасту?

Тут же очень тонкий лед, вы, как работодатель будете вынуждены доказывать, что у предпенсионера действительно не хватало навыков. И если объявление о вакансии составлено неудачно (например, слишком общие требования), а у предпенса есть официальные сертификаты о дополнительном образовании, то вам и вашему предприятию крышка.

Кирилл Гончаров:

Уголовная ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

Экономика, давай, до свидания!

Мария Снеговая:

Как обычно в нашей стране, "смягчение" пенсионной реформы - это уголовка для работодалей, не взявших на работу людей предпенсионного возраста.

Александр Кынев:

Уступки минимальные, при том, что главная проблема это как раз низкая продолжительность жизни мужчин. Думаю, что остроту это снизит минимально и ошибкой была такая информационная возгонка перед выступлением, которая создала эффект завышенных ожиданий, оказавшийся нереализованным. Более того, введение ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста откровенно вредная мера, их в результате вообще будут стремиться не брать на работу или брать не оформляя

Дмитрий Соколов-Митрич:

А почему бы еще не ввести уголовную ответственность за отказ пользоваться продуктами и услугами индивидуальных предпринимателей предпенсионного возраста?

Ну, а что?

Работодатель, который увольняет или не берет на работу такого человека, теперь будет считаться преступником. Потому что он оставляет немолодого наемного работника без заработка. Но ведь немолодой индивидуальный предприниматель тоже может остаться без заработка. Если его продукты и услуги не будут покупать и оплачивать.

Поэтому надо таковые продукты и услуги соответствующим образом маркировать. И попробуй не купи. За этим последует "административная ответственность, а может быть и уголовная".

Ну, а если серьезно, то бизнес - это когда группа людей, все вместе и каждый по отдельности, создают прибавочную стоимость. И если человек по какой-то причине не способен ее создавать, а уволить его нельзя, то такой бизнес по отношению к человеку превращается в собес - то есть взваливает на себя государственные функции.

Лично мне, как предпринимателю, абсолютно все равно, сколько моему сотруднику лет. Пусть он будет хоть молодой, хоть старый, хоть мертвый - лишь бы эффективно работал и развивался. Я знаю очень сильных и умных стариков, которые своей полезностью и работоспособностью дадут фору тридцателетним. Но брать или держать на работе человека, который этими качествами не обладает, лишь на том основании, что ему надо дотянуть до пенсии - я не только не хочу, но и не в состоянии.

Поэтому убедительно прошу государство забрать свои функции себе и научиться уже с ними справляться в полной мере.

В общем, во всём виноваты олигархи и капитализм.

Алексей Осин:

Слушая Темнейшего....Оказывается, демографический урон от "святых девяностых" больше, чем от военных 43 и 44 годов, ну то есть когда убивали чуть поменьше, чем всех подряд......

У меня даже тост есть по этому поводу в стиле генерала Иволгина

"НУ!! .... За вашу и нашу свободу"))))

Платон Беседин:

Пенсионная реформа смягчена. Ожидаемо. Оттого, впрочем, она не перестаёт быть людоедской. Шкуры надо снимать не с пенсионеров и не с бедных, а с бездельников и богатых. Справедливость – вот что должно лежать в основе России, а не экономический расчёт либеральной экономики, направленный на обеспечение узкой группы лиц всеми благами за счёт остальной части населения.

Ольга Туханина:

А первые комментарии такие.

Пишут, что нас ждёт возвращение в девяностые. В связи с тем, что будет закономерный рост преступности, самоубийств, алкоголизма. Возобновится активная деятельность черных маклеров. И проч., и проч., и проч.

Всё это правильно. Однако никаких 90-х больше нам не светит. Ситуация уже не та. 90-е могут показаться цветочками. Почему?

В 90-е государство было слабо. Оно не помогало выживать людям - с одной стороны. Но и не мешало им. Рынок был пуст, что позволило огромному количеству людей выживать на челночестве и на вещах, с ним связанных. Сегодня этого нет.

Многие выживали за счет приусадебных участков и дач. Но сегодня государство вовсе не слабо - в эту сферу оно тоже активно начинает вторгаться.

И т.д. И т.п.

Отдельно хочу сказать о демографии. Почему-то у нас многие писали: ага, не родили много детей? А ведь они бы содержали вас в старости.

Какие глупости. Много детей в качестве страховки - это архаика. Село веков XVIII-XIX. Дети - это рабочие руки. Работают лет с трёх, в школу не ходят. В старости могут чуть-чуть и покормить, но там и старость была иной - работали до смерти, жили мало.

Сегодня общество иное. Уже сегодня ребенок для огромного количества семей - роскошь. Для многих даже один ребенок - сваливание семьи в бедность. См. опрос последний ВЦИОМ о сборе детей в школу. Но теперь человеку нужно думать не о детях, а о своем невеселом будущем. Причем думать лет с тридцати. Откладывать, искать инструменты. Бабушек и дедушек больше нет. Демографическая яма, куда мы ухнем, будет глубже ямы девяностых.

Никакого роста экономики нет (см. официальный Росстат о промышленном росте), реальные доходы населения постоянно падают, покупательная способность снижается (см. размеры средних чеков).

Все в марте ждали другого. Голосовали за Путина, выбрали Кудрина. Получили резкий либеральный поворот а ля Гайдар. С Кудриным ничего, кроме упадка, стагнации, деградации ждать не приходится. У нас ничего не растёт уже и на высокой нефти.

Что ж. Многие из нас подозревали, что такое может произойти? Ведь да? Нельзя всё время сидеть задом на двух стульях. Реализуя политический курс один, а экономический курс - другой. Теперь они начнут приходить в соответствие. Но не в такое, какого ожидали, а в прямо противоположное.

А пока в программе "Время покажут" обсуждают выступление президента. И твитов граждан вновь не демонстрируют. Потому что там такие лучи добра, что его невозможно вынести, душа от счастья разорвется.

Слишком много любви.

Захар Прилепин:

Телеобращение я пропустил, но глянул вкратце суть.

"Главная из проблем, по словам ВВП, — демографическая, а именно — сокращение трудоспособного населения страны, вызванное «демографическим провалом» конца 90-х годов. «Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943-м и 1944-м военными годами», — отметил президент".

Те, кто немножко следит за моими выступлениями, могут заметить, что я два месяца подряд в ста интервью (в том числе даже Собчак на "Дожде") повторял одно и то же: власти надо было обратиться к народу и сказать: "Мы вам материнский капитал, бесплатные земельные участки для многодетных, мы вам то, мы вам сё, мы старались, а вы не плодитесь и не размножаетесь.

(На что мне Собчак ответила: "Вы как о скоте о людях рассуждаете!" Видимо, не читала Священное Писание).

А в стране, где детей очень мало, а пенсионеров 25% - пенсионная реформа объективно неизбежна".

Я так говорил, говорил, говорил; и вот власть обратилась. Это правильно. Если у страны проблемы с наличием населения - население должно быть в курсе. В "нулевые" и тем более в начале "десятых" у огромного количества россиян была возможность родить не одного, а трёх. Но в основном предпочли путешествия и прочие радости.

Теперь всё есть, как есть. Путешествовали молодые, ответят зрелые.

Минус только в том, что подобное обращение надо было сделать сначала десять лет назад, потом пять. Потом каждый год. А не в последний момент. Я об этом говорил.

А так - логика, увы, ясна. Реформа неизбежна. С народом объяснились.

И, да, главное. Социализма не будет. Социализм - это такая штука, которую не дают. Её берут.

После действующего императора придут куда более жёсткие либералы и социал-дарвинисты. Имейте в виду. Это цветочки.

Хотя подумать время есть. При капитализме хорошо жить, когда денег у государства много. Когда денег мало - приходится выбирать что-то другое. При социализме отбирают деньги у богатых, а при капитализме - у бедных. Это наш строй. Мы его выбрали сами.

Константин Сёмин:

Решения по любым вопросам принимает не личность (хорошая или плохая, сильная или слабая), а класс. Класс никогда не пожертвует своими интересами ради другого класса.

Дмитрий Аграновский:

‪За 30 лет капитализма власти НИ РАЗУ не покусились на права богатых. Все проблемы решаются только за счёт бедных.‬

Впрочем, не надо думать, что нет небольшого, зато слаженного хора уверенных лоялистов.

Сергей Марков:

Выступление Путина по пенсионной реформе было очень теплым человеческим и даже каким то извиняющимся перед народом. Перед людьми

Никита Кричевский:

Повторю еще раз: повышение пенсионного возраста было предопределено, другой вопрос, нужно ли было ломать пенсионную систему именно через повышение возрастной планки. Но решили как решили, и теперь, когда поправки в законопроект представил лично президент, мы должны принять это решение как должное. Потому что это наш президент, друзья, даже если кто-то из вас голосовал за другого кандидата или не голосовал вовсе. В конце концов, никакой пенсионной катастрофы не произошло, лично я предполагал, что будет по-либеральному жестче.

Евгений Минченко:

1. Очень точное попадание в целевую аудиторию. Подробно перечислены все основные возражения против пенсионной реформы, и каждое из них детально рассмотрено. Стадия «присоединения к аудитории» пройдена удачно, не только по содержанию, но и по настроению;

2. Снята главная претензия лично к Путину - «обещал не повышать, пока президент». Обещал в 2005 году. В 2008 году покинул пост, на тот момент пенсионный возраст оставался неизменным;

3. Послабления наиболее уязвимым группам - сельским жителям (для которых часто пенсия - основной источник дохода для всей семьи) и женщинам;

4. Синхронизация ряда предложений с предложениями единороссов - предоставление федеральных и региональных льгот по возрасту;

5. Анонсирован пакет мер по защите работников предпенсионного возраста.

Резюме: учитывая накал и драматургии предшествовавшей общественной дискуссии, Путину, скорее всего, удастся снизить негативный фон обществе. Тем более что предложение о неизбежности реформы в обществе сформировано. Путин удержал образ мудрого отца нации, который в деталях знает, как живёт народ, и детально разбирается в проблематике.

Рейтинги «Единой России» в регионах это обращение вряд ли восстановит, но сможет стабилизировать.

Логичным продолжением в медийной кампании выглядит уход в детализацию - разъяснения, кому что причитается, кого и как коснётся новое законодательство с учетом предложений президента.

Максим Кононенко:

Ну что же, покупаем на ожиданиях, на новостях - продаем. Интриги больше нет, референдума не будет, решение принято. Как и предсказывали все разумные люди, первоначальные параметры были завышенными именно для того, чтобы потом была возможность немного откатить из назад.

Интересно во всем том, что мы только что видели, три вещи.

Во-первых, Путин таки взял ответственность за это решение на себя. Это вызывает уважение, поскольку дело крайне рискованное. Это же, кстати, отменяет Медведева с его трагическим заявлением о реформе и Володина с его растерянным лопотанием про «решение - это решение». Медведев и Володин не хотели ассоциироваться с этим решением. По ним было видно. Путин берет это на себя и спокойно объясняет, почему это необходимо. Посмотрим, как это скажется на его популярности.

Во-вторых, интересные параметры придуманы по многодетным - это может стимулировать рождаемость. А может и не стимулировать. Но почему не попробовать. Кто не пробует - тот не выигрывает. Материнский капитал когда-то тоже казался идиотизмом, а как сработал.

Ну и в-третьих, конечно - это фейерверк льгот, которых столько, что разбираться в них мы будем еще долго. Эти льготы, конечно, должны как-то отвлечь от грустных ожиданий тех, кто попадает под реформу первыми.

Но самое главное - всё, дискуссия завершилась. Вопрос повышения пенсионного возраста в России только что перестал быть политическим. Это теперь оформленная программа действий, которую думе и правительству теперь остается только реализовывать. Может, еще будут подкручивать какие-то параметры и льготы, но незначительно. Вот он - роадмап. И дал его вам не кто-нибудь, дал вам его Путин. И хотя мы понимаем, что это не он всё придумал - но он это дал. Это теперь его.

Помните, как политологи говорили, что Путину надо уходить после Крыма, потому что это высшая точка его миссии и теперь он уже остался в истории? Но Путин никогда не делает того, что можно предсказать. И, возможно, высшей точкой его миссии окажется проведение в России самой тяжелой, невозможной с социальной точки зрения реформы.

Еще раз повторю - это не может вызывать ничего, кроме глубоко уважения. Потому что это очень, очень непростая игра.

Другое дело, что слова об ответственности можно понимать по-разному.

Валерий Соловей:

Объявленная коррекция пенсионной реформы не изменила ее существа и не изменит крайне негативного отношения к ней общества

Важнее другое.

Впервые Путин взял на себя прямую ответственность за абсолютно непопулярное решение. И это означает, что готовится транзит системы. Отвечать за сказанное будут другие люди. Скорее всего, они просто разведут руками.

Пётр Фаворов:

В этот черный для отечественного феминизма день мы узнали, что Путин реально собирается уйти в 2024 году.