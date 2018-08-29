Посол США в ООН призвала не финансировать ядерные амбиции Ирана

Посол США в ООН Никки Хейли заявила во вторник, что Иран может стать обладателем ядерного оружия, если не будет отрезан от финансирования, сообщает Defense One. Она раскритиковала другие страны за то, что они дают "миллионы" Тегерану, который, по ее словам, продолжает испытывать баллистические ракеты, торговать оружием и "поддерживать терроризм". Дипломат заявила, что продолжение экономического сотрудничества с Тегераном приведет к тому, что однажды иранская проблема сравняется по масштабам с северокорейской.

Комментируя выход Вашингтона из иранской "ядерной сделки", посол заявила, что и другие участники считают ее ошибочной. Хейли сказала, что в частных беседах они признавали правоту американской стороны, однако публично не готовы отказаться от соглашения с Тегераном. В противном случае, указывает дипломат, им пришлось бы признать собственный провал.

Говоря о дипломатических усилиях Вашингтона в отношении Северной Кореи, она положительно оценила тот факт, что Пхеньян прекратил ядерные и ракетные испытания. Хейли предупредила, что США готовы усилить санкции против КНДР и не откажутся от них, даже если Пхеньян реализует свои недавние угрозы и выйдет из переговоров о ядерном разоружении.

Ранее Дональд Трамп объявил о выходе из многостороннего ядерного соглашения с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американские и израильские власти уверены, что заключенный во время президентства Барака Обамы договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз поддержал договор с Ираном и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения односторонних санкций США. Такого же мнения и Россия с Китаем.