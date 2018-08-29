В Германии демонтировали золотую статую Эрдогана

В городе Висбаден в Германии в среду власти демонтировали золотую статую президента Турции Реджепа Эрдогана, установленную в понедельник на центральной площади в рамках фестиваля искусств.

Решение демонтировать 4-метровую статую турецкого президента с поднятой вверх правой рукой - так, что фигура напоминала скульптуру Саддама Хуссейна в Багдаде, разрушенную американскими войсками в 2003 году - было принято после массовых протестов, которые вызвала ее установка. Несколько сот местных жителей собрались на площади, статую быстро покрыли надписями, в том числе "Турецкий Гитлер".

Часть местных жителей, однако, поддержала установку статуи. После того, как полиция заявила, что не может гарантировать безопасность, пожарные подогнали на площадь большой кран и вывезли статую.

Организаторы фестиваля, который в этом году проходит под девизом "Плохие новости", заявили, что статую установили для того, чтобы способствовать дискуссию о личности Эрдогана, которую они назвали "противоречивой".

В Германии живут около трех миллионов человек турецкого происхождения. Значительная часть из них поддерживает Эрдогана, однако у турецкого лидера есть и множество оппонентов, которые называют его диктатором, указывая на репрессии по отношению к гражданским активистам и интеллигенции и укрепление режима личной власти.