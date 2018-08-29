Москва признана худшим мегаполисом мира в репутационном рейтинге

Москва оказалась на последнем, 56-м месте в рейтинге городов мира, составленном международной компанией Reputation Institute. "Репутационный" рейтинг сформирован на базе 12 тысяч научных исследований и опросов, проведенных в странах "Большой семерки" и России.

Российская столица показала худшие результаты по трем главным критериям: качеству управления, экономики и окружающей среды. Москву низко оценили по целому ряду показателей: эстетика, благоустроенность и безопасность. По данным исследователей, в московском мегаполисе распространены националистические настроения. Согласно документу, на результаты исследования повлияла и общая "геополитическая напряженность", связанная с Россией.

Авторы обратили внимание, что сами москвичи дали родному городу гораздо более высокие оценки по сравнению с иностранцами из стран G7. По наблюдениям исследователей, обычно складывается обратная ситуация: местные жители, как правило, более плохого мнения о своих городах, нежели туристы.

Российскую столицу, которая набрала лишь 51,3 балла, обошли Каир, Мехико, Нью-Дели и Стамбул. Лидер рейтинга – столица Японии Токио, набравший 81,8 очков. За ним следуют Сидней и Копенгаген. Помимо них, в топ-10 рейтинга вошли Вена, Стокгольм, Венеция, Рим, Цюрих, Мюнхен и Монреаль.