Оценка числа жертв урагана на Пуэрто-Рико выросла в 40 раз

Уточненное число жертв урагана "Мария", обрушившегося на Пуэрто-Рико осенью прошлого года, в десятки раз превышает публиковавшиеся ранее официальные данные. Об этом пишет The Guardian.

Власти Пуэрто-Рико в среду объявили, что число жертв, связанных с ураганом, достигло почти трех тысяч. Это более чем в 40 раз больше, чем предыдущие данные, согласно которым погибли 64 человека.

Власти признавали, что число жертв может быть значительно большим, однако долго не были в состоянии полностью оценить ущерб. Губернатор Пуэрто-Рико, карибского острова, который является "ассоциированным с США государством", однако не входит в состав Соединенных Штатов, признала, что допускала ошибки, однако не могла представить, что удар стихии будет столь мощным, что приведет к прекращению подачи электричества, разрушениям и завалам на дорогах, которые не позволяли спасателям достигать отдаленных районов.

Спустя год после урагана восстановительные работы на острове продолжаются. Сотни тысяч людей вынуждены были покинуть Пуэрто-Рико.

Новые данные о жертвах основываются на данных исследования Университета Джорджа Вашингтона. Большинство людей погибли не непосредственно в момент удара стихии, а в последующие месяцы – от ее последствий, травм, голода и болезней.