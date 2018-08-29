"Единая Россия" поддержала выступление Путина о пенсионном возрасте

Партия "Единая Россия" подготовит поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста после сегодняшнего выступления президента Владимира Путина, предложившего несколько смягчить реформу. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, уточнив, что единороссы будут ориентироваться на позицию главы государства.

Путин сегодня предложил повысить возраст выхода женщин на пенсию до 60 лет, а не до 63, как предусматривал законопроект, который почти единогласно поддержали в первом чтении депутаты "Единой России". Премьер министр Дмитрий Медведев в среду заявил, что его правительство внимательно следило за обсуждением реформы.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал повышение пенсионного возраста "взвешенным, тщательно продуманным решением, нужным для реализации национальных целей". Он похвалил Путина за "правки, балансирующие проект".

Во фракции "Справедливая Россия", которая голосовала против законопроекта, сегодня сообщили, что партия намерена поддержать предложения Путина. Заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов подчеркнул, что оснований менять общее отношение к пенсионной реформе пока нет.

В КПРФ, которая также в полном составе выступила против реформы, заявили, что закон "не подлежит" ремонту, а депутат Валерий Рашкин предположил, что изначальные сроки повышения пенсионного возраста "делались именно под такое выступление Путина".

О том, что в пенсионную реформу изначально был "заложен люфт" - возможность для ее корректировки Путиным - заявил сегодня и оппозиционер Дмитрий Гудков.

Алексей Навальный, в свою очередь, полагает, что Путин "испугался" протестов, а его предложения по реформе приведут к тому, что граждан России "ограбят немного меньше". Сторонники Навального готовят акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Оппозиционный политик Илья Яшин подчеркнул, что российский президент отказался от своих публичных обязательств, имея в виду заявления Путина о том, что при нем в России не будет повышаться пенсионный возраст. Сам глава государства сегодня заявлял, что его предыдущие высказывания относились к России 2000-х годов, которая, по его словам, находилась в состоянии экономического и демографического кризисов.