В Киеве у посольства РФ вспоминали погибших под Иловайском

В Киеве в среду проходят акции памяти украинских военных, погибших четыре года назад в боях за город Иловайск в Донецкой области.

В одном из самых кровопролитных сражений конфликта на востоке Украины погибли, по официальным данным, 366 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены. Более 80 до сих пор числятся пропавшими без вести.

На Украине сегодня – День памяти погибших за свободу Украины. Киев утверждает, что в боях под Иловайском на стороне сепаратистов так называемой "ДНР" участвовали регулярные части российской армии. В результате боев украинские военные попали в окружение и вынуждены были оставить Иловайск и ряд других населенных пунктов. Россия отрицает участие своих военных.

У здания посольства России в Киеве в среду активисты провели акцию "Путин, за Иловайск ответишь" и установили на проезжей части 366 белых крестов в память о погибших. Как сообщает агентство "Укринформ", в акции участвовали сотни людей.

Активисты принесли чучело с маской российского президента, завернутого во флаги так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Они возложили на российского президента ответственность за гибель украинских военных под Иловайском. Сотрудники посольства, однако, отказались принять у участников акции обращение с требованием освободить украинских политзаключенных.