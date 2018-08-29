США направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на проведение консультаций с Россией о пошлинах, которые она 5 августа ввела в отношении американских товаров. Об этом говорится на сайте организации. Эта процедура — первый этап в рамках подачи иска. Теперь у России есть 60 дней для урегулирования спора, после чего Вашингтон вправе потребовать от ВТО сформировать группу для вынесения решения.

По мнению США, Россия нарушила два правила ВТО. Во-первых, ее пошлины применяются только к товарам из США и не распространяются на другие страны. Во-вторых, российские ставки выше максимально допустимых в ВТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе спора Москва собирается применить "широкую палитру контраргументов", говорится в сообщении РИА "Новости". В Минэкономразвития сказали, что "США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной".

Решение Москвы стало ответом на аналогичный шаг со стороны Вашингтона. Российские пошлины составили от 25 до 40 процентов. Они коснулись грузоперевозок, оптоволокна, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, а также инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород.

В конце июня Россия подала в ВТО иск против США из-за дополнительных пошлин на сталь и алюминий, которые Дональд Трамп ввел в отношении некоторых стран в марте. Его решение, помимо России, оспорили Евросоюз, Канада, Мексика, Китай и еще несколько государств. Минпромторг заявлял, что из-за американских пошлин Россия будет терять до трех миллиардов долларов в год.