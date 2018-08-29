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Глава Минпромторга похвастался: лимузин Путина длиннее "Кадиллака" Трампа

Денис Мантуров (слева) на автосалоне в Москве, 29 августа 2018 года

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Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров похвастался тем, что лимузин, на котором в последнее время ездит президент Владимир Путин, "длиннее и больше" "Кадиллака" президента США Дональда Трампа.

"И тут мы их обошли", – заявил министр в интервью РИА "Новости".

Он также добавил, что принципиальная разница между автомобилем, которым пользуется Путин, и "Кадиллаком" Трампа в том, что "у США – это не серийная машина, она сделана на базе тяжелой платформы, а у нас – серийная".

7 мая 2018 года Путин приехал на инаугурацию на новом лимузине серии "Кортеж", собранном в России. Он также использовал его во время визита в Хельсинки в июле, где встречался c Дональдом Трампом.

В 2016 году на разработку серии автомобилей класса люкс "Кортеж", предназначенной для первых лиц государства, было выделено из бюджета 3,7 миллиарда рублей.

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