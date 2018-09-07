Крылатые предки обских угров. Находки сибирских археологов

Нынешним летом, когда раскопки вблизи поселка Сузун еще не закончились, в Новосибирском краеведческом музее поспешили выставить уже обретенные на тот момент находки. Это литые бронзовые фигурки, созданные около полутора тысяч лет назад. Несмотря на глубокую древность, предметы прекрасно сохранились – вплоть до мелких деталей. У археологов не было сомнений в том, что все эти конные всадники, крылатые человечки и прочие фантастические существа имеют прямое отношение к верованиям этноса, который в науке принято называть обские угры. Подобные вещи находили и раньше, только вот никогда прежде – на территории юга Западной Сибири.

Теперь у руководителя археологической экспедиции Новосибирского краеведческого музея Сергея Рослякова появились новые основания называть Новосибирскую область "котлом, где варились народы". Это такое место, где пересекались разные этносы. Находка святилища с маленькими фигурками – важное для науки событие. Это доказательство, что в древности здесь жили еще и предки двух современных коренных народов Сибири – хантов и манси:

– Прежде памятники этой культуры были обнаружены на территории современного Алтайского края. Там есть погребения и поселения этой эпохи. Очень много найдено таких поселений на территории той же Новосибирской области, но намного севернее нашего раскопа. Наличие культового места именно здесь, в Сузунском районе, не совсем обычно. Все-таки это не центральная зона расселения племен обских угров. Было бы понятней – найти подобный комплекс где-нибудь в Томской области или на севере Новосибирской области, где начинается тайга. А эта территория все-таки больше для других народов приспособлена. Для скотоводов Алтая, к примеру. Хотя и здесь есть огромный Сузунский бор. Скорее всего, люди, создавшие найденное нами культовое литье, были приурочены к этому бору. Сейчас его границы находятся километрах в пяти, а в то время, может быть, это была территория бора.

– Почему вы говорите про бор? Означает ли это, что ваши обские угры были преимущественно охотниками?

Хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить такие находки

– Да, основной вид их хозяйства – это охота и рыболовство. Но было при этом еще и скотоводство. Правда, не такого типа, как, например, у монголов или у тюрок. То есть обские угры не были кочевниками. А это скотоводы, которые жили в поселках, имели небольшое стадо лошадей и крупного рогатого скота. Скот выгоняли пастись летом, а на зиму поголовье сокращали, забивали на мясо. Только какую-то часть держали в поселке на зиму, заготавливая для этого небольшое количество сена.

– Получается, они жили оседло?

– Да, они жили достаточно оседло. У них были как укрепленные поселки, так и летнее жилье в пойменных местах, где достаточно много травы.

– Вы сказали, что в других местах было найдено немало памятников, связанных с обскими уграми. Почему же в таком случае ваша находка 122 бронзовых фигурок признана уникальной?

Хищные птицы, медведи, человек, сидящий на коне, – все они имеют прямые аналогии с представлениями о мироздании и древних, и современных угров

– Мы ведь нашли не разрозненные вещи, а сразу целый комплекс предметов там, где существовало какое-то культовое место. Вероятно, это было святилище, где в течение некоторого времени собирались предметы культа, связанные с мировоззрением древних угров. Хватит пальцев одной руки, может быть двух, чтобы перечислить места, где было обнаружено большое количество культового литья. Это действительно редкость для Евразии. Я имею в виду территории от Приуралья до восточных земель Сибири. Редкость и то, когда такие сакральные предметы появляются в результате целенаправленных раскопок, а не случайно, как бывает, например, при строительстве газопровода или закладке нефтяной вышки. Ну а совсем большая редкость – чтобы такое количество было в одном месте. Можно говорить о том, что это один из двух-трех случаев.

– Вы говорите, что раскопки были целенаправленными. Откуда вы знали, что надо исследовать именно это место под названием "Верхний Сузун-10"?

– Прежде это место не было известно на археологической карте Новосибирской области. Вот мы и решили его обследовать. Там обнаружили следы поселения, скорее всего, эпохи поздней бронзы – это примерно три тысячи лет назад. Но попутно мы нашли бронзовые фигурки, связанные с более поздней эпохой. Получилось, что святилище поставили на месте, где за две тысячи лет до этого существовало более древнее поселение.

В свое время эта территория распахивалась под сельхозугодья. Поэтому несколько предметов были вывернуты вместе с пластами земли наружу. Так что они найдены нами в результате обследования этого места.

– Они оказались просто на поверхности?

– Да. Мы не шли туда специально с целью найти культовое место, а нашли его в результате такого тематического обследования. Первоначальной задачей было осмотреть территорию Сузунского района, чтобы выбрать памятник, который будем исследовать в этом и следующем году.

– И вот тогда, когда на поверхности нашли эти вещи, вы стали уже проводить полные раскопки?

– Да. Мы сначала заложили шурф, чтобы определить, есть ли там культурный слой и каков его состав. В одном этом небольшом раскопе размером метр на метр мы вскоре нашли пять бронзовых предметов. Можно сказать, что члены нашей экспедиции испытали шок, так как ничего подобного мы еще не находили.

– Как вы датируете эти фигурки? Сколько им лет?

– Это эпоха раннего Средневековья. А раннее Средневековье для Сибири – это шестой-восьмой века нашей эры.

– Понятное дело, никаких письменных источников нет. Не то что они не сохранились, а их просто нет. Жившие в бассейне реки Оби угры были бесписьменным народом.

– Это так. Кроме того, и соседи не писали о территории юга Западной Сибири.

– В таком случае, о чем свидетельствуют ваши находки? Иными словами, можно ли по ним достоверно восстановить верование этого народа?

– Конечно же, археологические находки сами по себе мало о чем могут сказать. Мы можем только сравнивать эти предметы с предметами, мировоззрением и представлениями более поздних эпох, от которых сохранились уже русские письменные источники. И вот как раз некоторые изображения позволяют говорить о том, что это, скорее всего, предметы, связанные с мировоззрением древних угров. Хищные птицы, медведи, человек, сидящий на коне, – все они имеют прямые аналогии с представлениями о мироздании и древних, и современных угров.

Часто археологи реконструируют и экономику, и культуру, и мировоззрение древних, опираясь на то, что сохранилось до наших дней либо было зафиксировано этнографами в 18–19-м веках. Конечно, это не прямые аналогии, но мы можем говорить о подобных представлениях. Скажем, о всаднике на коне как о боге Мир-Суснэ-хуме, который является одним из верховных божеств угров. Можно сказать, что это такой герой, вроде Прометея, который дал людям места для охоты, научил их стрелять из лука и так далее.

​– 15 августа, аккурат в День археолога, вы нашли запоминающуюся фигурку. Посередине антропоморфное изображение. Это человечек с остроконечной головой. Он в фас, а по бокам с ним как бы сливаются две другие фигурки. Они уже в профиль. Что означает этот сюжет?

– Это очень интересное изображение, о котором пока трудно что-либо сказать. Такое триединое начало присутствует довольно часто как в находках памятников культур Западной Сибири, так и, например, в Прикамье. Центральная фигура всегда антропоморфная, а вот боковые могут быть разными. К примеру, могут быть волки либо изображения не очень понятных существ, скорее всего, фантастических. Могут быть и изображения тоже антропоморфные, но они обычно меньше по размеру и, как правило, повернуты к центру в профиль. Что касается нашего случая, возможно, это изображение богини и ее сыновей. Но это лишь один из вариантов. Вообще, как ни странно, подобные фигуры есть в изображении легендарного шумерского героя Гильгамеша. Он также изображен как центральная фигура, а рядом с ним два демона.

– Вы сказали, что странно. Потому что ваши находки от Гильгамеша очень далеко? И географически, и во времени.

– Да, это очень далеко. Но мировоззрение древних часто выдавало похожие представления о мире. Поэтому в разных культурах у разных народов есть изображения центральной фигуры героя и его либо подчиненных, либо побежденных врагов, либо собратьев.

– И все же, как вы склонны трактовать эту триединую фигурку?

– В принципе, точно так же как многие другие изображения древних угров. То есть как изображения верховного божества и его более низких ипостасей. Часто их вообще считают детьми главного божества.

– Я обратила внимание, что среди сузунского комплекса находок очень много крылатых существ. С чем это связано?

– С поклонением птице, точнее духам в образе птицы. Это широко распространенное явление и у древних угров, и у угров 18–19-х веков. Очень часто птицы, особенно хищные, выступали предками конкретного рода. Важно отметить, что те фигурки, которые мы нашли, – не совсем одинаковые. Это как раз говорит о выделении разных персонажей. Например, есть птица-человек, где очень четко прорисовано на груди что-то вроде ожерелья, а в переломе крыла, в районе локтя, достаточно хорошо заметен угол. Как раз таким образом выглядит в природе птица скопа. А скопа является ипостасью одного из низших богов у угров.

Любой род имел тотемное животное. Как я уже сказал, многие роды своими предками считали хищных птиц. Впрочем, не только хищных. Очень популярна птица гагара. Ее считают существом, которое способствовало возникновению мира. Точнее, земли как таковой, на которой поселились люди и духи.

– Это тот самый миф, согласно которому она гнездо свила?

– Да. Гагара была вызвана верховным богом. Две птицы, прилетев в тот мир, который создал бог, не обнаружили возможности для места, где можно было бы свить гнездо. Они стали нырять под воду и доставать оттуда по крупице землю, выкладывая ее на поверхность. Таким образом, создали сушу, где они смогли свить гнездо. Затем уже на этом месте появились люди, животные и растения.

– Среди найденных фигурок есть с ушками, то есть это были подвески, и есть с дырочками. Как использовались эти небольшие, умещающиеся на ладони изображения? Они куда-то пришивались, где-то подвешивались?

– Это как раз тот момент, с которым труднее всего работать археологам. Мы раскопали достаточно большую площадь, то есть это были три скопления бронзовых предметов. Каждое из них занимало примерно два на два или два на три метра. Все-таки это место несколько лет назад было вспахано, поэтому часть из них могла переместиться. Скорее всего, изначально фигурки находились в каком-то помещении наподобие так называемых "амбарчиков", которые имеют в святилищах ханты и манси. В этих амбарчиках, которые стоят в священных местах, хранятся изображения духов. Туда приносятся какие-то предметные подношения, например, монеты или тряпочки. Их выкладывают внутрь амбарчика, и они там хранятся. Скорее всего, что-то подобное было. Точно также эти фигурки приносили и складывали в специальное помещение. Во время праздника, который у них случался в течение года несколько раз, их доставали по мере необходимости, проводили обряды, а потом складывали обратно. Постепенно количество их нарастало, потому что это могло быть какое-то подношение в честь бога в определенный день, или с просьбой о хорошей охоте. Так они и накапливались.

Часть из них действительно имеет отверстие, но сказать о том, что они куда-то подвешивались или прибивались гвоздиками к какой-то основе, я не могу. Могу лишь сообщить, что, например, у хантов к деревянным изображениям, которые они ставили духам, часто прибивалось металлическое изображение с какой-нибудь птицей, бобром или другим животным. Предполагаю, что часть наших древних фигурок использовалась именно так, то есть по сути это была металлическая вставка в деревянную основу. Но, опять же, я отталкиваюсь от свидетельств 18–20-го веков. А мы говорим об эпохе, которая отстоит от нас фактически почти на 1,5 тысячи лет.

– Значит, они могли и по-другому использоваться?

– Могли. Но важно иметь в виду, что у нас нет свидетельств наличия на месте раскопок такой стационарной постройки как дом. Был бы дом, так там остался бы котлован от жилища, костровое место или очаг, где готовили пищу. Тогда мы могли бы сказать – да, это хранилось где-то, а потом попало в землю. Мы, скорее всего, имеем дело с простой постройкой. С маленьким, полтора на два метра, амбарчиком как у хантов или манси, где находились все священные предметы. Потом святилище забросили, и они попали в землю.

В принципе, в ранних свидетельствах русских миссионеров о хантах Зауралья и Западной Сибири говорится о том, что у них были священные рощи, где приношения подвешивались просто на деревьях. Я бы мог предположить, что и на месте раскопок стояли деревья, но у нас все-таки есть факт наличия впадин в земле, к которым приурочены скопления бронзовых предметов. Мы их раскопали. Можно сказать, что это какие-то небольшие котлованы, над которыми, вероятно, как раз и стоял амбарчик, а свидетельств о том, что это жилая постройка, совсем нет. Где они жили – я не могу сказать. Поблизости нет ни захоронений, ни следов поселений. Получается, что это было какое-то отдельное место, куда специально приходили, – говорит Сергей Росляков.