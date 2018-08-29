СМИ: американское следствие ищет "информатора" из досье на Трампа

В США следствие по делу о предполагаемом российском вмешательстве ищет бизнесмена белорусского происхождения с американским гражданством – некого Сергея Миллиана. Об этом сообщает ABC News. Телеканал называет Миллиана "ключевой фигурой" в расследовании и утверждает, что он пытался сблизиться с командой Дональда Трампа до и после выборов, а также посетил его инаугурацию.

По данным источников ABC News, в какой-то момент Миллиан пропал. Детективы, ведущие отдельное расследование при Конгрессе, не сумели его отыскать. Полицейские надеются выйти на след бизнесмена через Майкла Коэна, бывшего юриста Трампа, который, как сообщается, ранее дважды контактировал с Миллианом по электронной почте.

The Washington Post называла Миллиана человеком, который фигурировал как "информатор D" в скандальном досье на Дональда Трампа под авторством бывшего британского разведчика Кристофера Стила. Глава Белого дома многократно отрицал подлинность изложенных в этом документе сведений.