Итальянского футболиста дисквалифицировали за богохульство

В Италии игрока футбольного клуба "Удинезе" Роландо Мандрагору дисквалифицировали на один матч по обвинению в богохульстве. Об этом сообщается на сайте итальянского высшего футбольного дивизиона "Серии А".

Мандрагора был наказан за "богохульные выражения" во время матча с "Сампдорией", который прошел 26 августа. Ругательства футболиста попали на кадры телевизионной трансляции. Дисциплинарная комиссия смогла идентифицировать по губам игрока, что он оскорбил Деву Марию и Бога.