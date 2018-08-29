Госсекретарь США Майк Помпео 10 августа в телефонном разговоре предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову встретиться до того, как Вашингтон введет новый пакет санкций по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом неназванные американские и европейские дипломаты рассказали газете The Washington Post. Сам Помпео утверждает, что действовал по поручению президента Дональда Трампа, сообщает издание.

По данным газеты, дипломаты расценивают эти усилия как попытку Трампа "договориться" с Москвой до того, как в ноябре наступит второй раунд ограничительных мер, которые США обязаны ввести в соответствии законом 1991 года о запрещении химического оружия.

The Washington Post отмечает, что Лавров согласился провести встречу. По всей видимости, она состоится в конце сентября на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт подтвердила информацию газеты, однако указала, что инициатива Помпео обсуждалась вне связи с санкциями по делу Скрипалей.

При этом Трамп на прошлой неделе в интервью Reuters говорил, что готов подумать над смягчением санкций против России в случае, если Кремль пойдет на уступки по Сирии или Украине.

27 августа вступил в силу первый пакет санкций по делу Скрипалей, который ограничил финансовые операции и экспорт товаров, призванных обеспечивать национальную безопасность. Второй пакет может фактически запретить торговлю между США и Россией, а также заблокировать полеты "Аэрофлота" в Соединенные Штаты. Эти меры будут введены, если Кремль откажется гарантировать неприменение химоружия и допускать наблюдателей ООН на соответствующие объекты.

Британские и американские власти винят Кремль в том, что он организовал покушение на Скрипалей с помощью боевого отравляющего вещества "Новичок". Москва отрицает свою причастность к преступлению.