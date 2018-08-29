В Саратове сторонники Навального провели перформанс в защиту СМИ

В Саратове 29 августа сторонники оппозиционера Алексея Навального провели перформанс, демонстрирующий положение СМИ в современной России. Акция была проведена в защиту 29-й статьи конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры.

Мужчина в кимоно с надписью "Put in" избивал ногами лежащую на земле девушку, олицетворяющую российскую журналистику. У жертвы был заклеен рот, руки стянуты смирительной рубашкой. Спиной к происходящему сидел третий участник перформанса, изображающий народ. У него были заклеены глаза, а с ушей свисала лапша. Перед ним стоял муляж телевизора, демонстрирующий портрет телеведущего Дмитрия Киселева.

Перформанс привлек внимание нескольких десятков прохожих. Полиция также наблюдала за происходящим, но на месте событий никого не задержала.