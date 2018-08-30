Forbes составил рейтинг самых влиятельных россиян

Российская версия журнала Forbes составила рейтинг самых влиятельных россиян. В него вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры госкомпаний и главы силовых ведомства.

Первую строчку в списке занял президент Владимир Путин. В Forbes отметили, что он возглавил рейтинг "автоматически" – "как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes".

На втором месте в списке – глава Сбербанка Герман Греф, на третьем – председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Четвертую строчку занял глава "Роснефти" Игорь Сечин, пятое – глава правительства Дмитрий Медведев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в рейтинге Forbes занял 91-е место. На последней, сотой строчке, оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст заняли 71 и 73 место соответственно. При этом они обошли в рейтинге председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева – он на 74 строчке.

Никого из деятелей культуры, науки или оппозиции Forbes в своем списке не указал.