Россия оказалась главным инвестором в экономику Украины

Россия по итогам первого полугодия 2018 года оказалась крупнейшим инвестором в экономику Украины. Российский вклад составляет 436 миллионов долларов – треть от общего объема инвестиций, следует из данных Государственной службы статистики Украины.

Далее идут Кипр и Нидерланды, которые вложили в украинскую экономику более 200 миллионов долларов каждая. Среди крупных инвесторов также оказались Австрия, Польша, Франция и Великобритания.

Согласно документу, примерно 60 процентов от всех инвестиций Украина направила в финансовую сферу, 10 процентов — в торговлю, а еще примерно по 8 процентов — в промышленность и телекоммуникации.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко ранее заявил, что Россия с 2014 года — основной торговый партнер Украины. И это, по его мнению, главное препятствие для урегулирования конфликта в Донбассе.

28 августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинская сторона готова разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Ранее в мае Порошенко подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Они предполагают блокирование активов попавших в санкционный список россиян, предотвращение их вывода за пределы Украины и запрет на въезд в страну. Санкции ввели за агрессию против Украины и за проведение выборов в аннексированном Крыму