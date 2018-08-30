Бывший вице-президент ФИФА осужден на 9 лет за взятки

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Хуана Анхеля Напоута, к девяти годам тюрьмы за получение взяток.

Кроме того, по решению суда у Напоута, который ранее возглавлял Южноамериканскую конфедерацию футбола, конфискуют более трех миллионов долларов, которые он получил в виде взяток. Он должен будет также выплатить миллионный штраф.

В мае 2015 года ФИФА оказалась в центре коррупционного скандала, когда за несколько дней до выборов главы организации ФБР обвинило ряд высокопоставленных чиновников ФИФА в вымогательстве и мошенничестве. По данным следствия, с начала 1990-х годов объем коррупции в высшем руководстве ФИФА составил 150 миллионов долларов. США предъявляли обвинения 14 футбольным чиновникам. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят более 40 человек. На фоне коррупционного скандала, тогдашний руководитель ФИФА Йозеф Блаттер ушёл в отставку.