СМИ: адвокат Трампа занялся в Румынии лоббизмом вразрез с позицией США

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани получил гонорар от

международной консалтинговой фирмы после того, как на прошлой неделе направил президенту Румынии Клаусу Иоханнису письмо, противоречащее официальной позиции США. Об этом сообщает Politico. В своем послании юрист американского президента раскритиковал деятельность румынского Национального Антикоррупционного Управления за то, что оно, по его мнению, злоупотребляет полномочиями.

В письме от 22 августа Джулиани пишет, что Управление якобы "запугивает судей, адвокатов и свидетелей, занимается незаконной прослушкой, устраивает незаконные судебные процессы, силой добивается признательных показаний". По этой причине он призвал румынские власти "продлить срок амнистии для тех, кто был осужден в рамках эксцессов", допущенных Управлением.

Госдепартамент, однако, полностью удовлетворен деятельностью румынских властей. В отличие от Джулиани, американское ведомство обеспокоено как раз тем, что в Румынии может вернуться коррупционная практика. В качестве примера этой тенденции приводится недавнее увольнение Лауры Ковеши главы Национального Антикоррупционного Управления.

В интервью Politico Джулиани заявил, что его обращение основано на отчете, который представил экс-глава ФБР Луи Фрих, ныне возглавляющий Freeh Group International Solutions – фирму, оплатившую услуги Джулиани.

Лидер правящей партии Ливиу Драгня приветствовал его позицию, заявив о том, что доверие к румынскому правосудию "подорвано". Иного мнения американский сенатор Крис Мерфи: он уверен, что Джулиани, будучи адвокатом Трампа, не должен выступать в роли платного внешнеполитического консультанта. Поведение Джулиани, полагает Мерфи, противоречит усилиям покойного Джона Маккейна, который занимался проблемой румынской коррупции. Посол Румынии в США Джордж Майор сказал, что письмо Джулиани – это инициатива "лобби, которое защищает тех, кто имеет проблемы с румынским правосудием".