Прославленный деятель советской эстрады Иосиф Кобзон боролся с раком с 2002 года, и слухи о его смерти появлялись и раньше. В то, что его действительно не стало, оказалось сложно поверить: в конце концов, он был всегда, а за смертью каждый раз следовало скорое воскрешение.
Сейчас меня обвинят, что я неправильно скорблю, но мне казалось, что он уже один раз умер. Первая мысль от новости: «опять’?» Простите.
А кто-то сегодня не дожил до интервью Дудю
Понятно было, что соболезнующими постами дело не ограничится: очень уж многогранной была личность покойного. Член "Единой России" с 2007 года, депутат Госдумы шести созывов, активный сторонник аннексии Крыма, попавший в санкционные списки США и ЕС, - пока "патриоты" превозносят заслуги певца перед путинской Россией, противоположному лагерю есть что ему припомнить.
Последний раз видел Кобзона на концерте в Донецке. В отличие от других наших "звёзд эстрады" - не боялся ни санкций, ни обстрелов, ничего.
Когда начались события 2014 года - сразу же встал на сторону Донбасса. Помогал. Возил гуманитарку. Ездил с концертами.
Большим человеком был Иосиф Кобзон. Светлая ему память!
Уехал петь песни Гиви и Мотороле.
Туда ему дорога
Много сегодня отсылок к известному фото, на котором Кобзон дарит тяжелобольному ребенку пирамидку.
Кобзону, я так понял, пирамидки не помогли.
Но есть и эпизоды, за которые Иосифа Кобзона не в чем упрекнуть даже недоброжелателям: его участие в переговорах с террористами, захватившими театр на Дубровке, помощь в организации похорон Владимира Высоцкого.
Мир его праху.
Великий человек был.
Когда звери захватили Норд Ост, они потребовали переговорщиков. И вот, Кобзон и Хакамада пошли туда, и вывели троих детей и женщину.
А все, кто там что то про него вякает, на себя примерьте это вот. И четыре спасенных жизни. И рот захлопните.
Хорошую жизнь прожил. Красивую и достойную.
В голове почему-то крутятся всего два эпизода.
Первый. Самое начало 60-х. По телевизору показывают какое-то цирковое представление. По политической моде тех лет повсюду и отовсюду звучала тема "острова свободы". Даже и в цирке.
И вот на арене появился молодой человек с приклеенной бородой и с муляжом автомата на шее. Он картинно встал посреди арены и спел песню, кажется, Пахмутовой "Куба любовь моя. Остров зари багровой..." и так далее.
Сказали: "Иосиф Кобзон". Так я увидел его впервые и впервые услышал это имя.
Ну, Кобзон так Кобзон.
И стал этот самый Кобзон на пару-тройку десятилетий неотвязным тягостным фоном столь же тягостной эпохи.
Интересно, что и эпоха кончилась, а ее мучительный скрипучий фон все звучал и звучал. И вот он отзвучал.
Не так уж и долго по нынешним временам он жил. А казалось, что вечно. Видимо, слишком уж он ото всюду вытарчивал.
А второй эпизод был такой. Октябрь 2002 года. Дубровка. "Норд-Ост". Неправдоподобный кошмар и парализующий ужас. Мы с друзьями сидим у кого-то дома и слушаем, читаем, смотрим новости - одна другой страшнее. Слышим: "Иосиф Кобзон вошел в здание театра. Террористы позволили ему вывести оттуда несколько человек заложников".
"Ну что ж, - сказал кто-то из друзей, - Пожалуй, зачтется".
Вот и я, честно говоря, надеюсь, что зачтется...
Да, Кобзон был просто уникальным конформистом. Но у нас 95% деятелей культуры конформисты. Причем, часто талант заменяется конформизмом и у них все хорошо. В России вообще сложно не быть конформистом, это без всякого преувеличения гражданский подвиг. И дело даже не во власти, а в нонконформистах. Ну сами посудите, если даже у меня периодически возникает делание записаться в Росгвардию. Не потому, что Путин прав, а потому, что приходится открывать соцсети и читать.
Тем не менее, может кому это и интересно и кто не знает, напишу. Благодаря Кобзону Высоцкого похоронили на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Наверное, не стоило бы это говорить, но будь Высоцкий жив, он был бы сейчас где-то примерно по шкале ценностей рядом с Кобзоном. Еще Иосиф Давыдович выводил детей из "Норд-Оста", этот подвиг навсегда останется с ним даже на том свете, я не сомневаюсь.
Мало, кто знает, но Кобзон какие-то нереальные деньги отдавал чужим людям чуть ли не с улицы. На лечение, на детей и т.д. Доставал и давал, оплачивал операции. Про незнакомых сложно назвать имена понятно, но благодаря Кобзону жив до сих пор знакомый ему Караченцов.
Да, и он за свою жизнь написал огромное количество прошений о помиловании. Тихо, незаметно, без хайпа. Кто-то писал доносы, а он прошения о помиловании. Это вместе с детьми из "Норд-Оста" навсегда останется с ним на том свете.
Жаль, что у нас не ценят поступки. У нас важнее получить лейбл "одобрено" от комиссии по этике. Тогда будет высоко оцениваться любая мерзость человек, с одобрением и пониманием. Без лейбла же любой поступок исключительно ради хайпа и пиара или вообще он признается фейковым.
Болел Кобзон очень тяжело, поэтому в принципе можно сказать, что он отмучился.
Светлая память...
"... Как и во всех крупных городах мира, в Москве больше не хоронят в центре. Кроме исключительных случаев, отводится место на окраинах, очень далеко. Именно там власти и хотели похоронить моего мужа. Мы не были согласны. Наши друзья и мы сами считали, что его могила должна быть там, где он родился — в центре города. Поэтому мы решили целой делегацией отправиться к директору Ваганьковского кладбища... Очень популярный певец Иосиф Кобзон приехал сам по себе. Едва директор кладбища пригласил его в свой кабинет, Кобзон расстегнул свой пиджак. «Нужно место для Высоцкого», — сказал он и показал пачку сторублевок, целое состояние. Друзья поражены, некоторые в жизни не видели наличными такой суммы. Поступок певца нас глубоко тронул..." (Марина Влади).
Если кто не знал этого эпизода из жизни усопшего сегодня, то имейте в виду. На меня когда-то это произвело сильное впечатление.
Пусть земля будет пухом.
Многие просто вспоминают сегодня знаменитые песни из репертуара Иосифа Кобзона - в том числе и ту, о которой написал выше Лев Рубинштейн, - и далеко не у всех они вызывают неприятные ассоциации.
И все же Кобзон в памяти останется как символ и часть 1970-х, моего детства, а не как депутат и вот это все из последних десятилетий.
Когда-то я представляла, что выйду за него замуж.
Не потому, что я его любила. Любила я совсем другого человека, искренне, глубоко и самозабвенно. Так глубоко, что сама мысль выйти за него замуж казалась святотатством. Поэтому я нашла ему замену. Суррогат. Видимо, который «не жалко».
Мне на тот момент было 4 года, и все эти жизненные перипетии я обдумывала на прогулке в детском саду. Даже помню погоду в тот день, и веранду, и запах влажной после дождя земли, которую я ковыряла в раздумьях.
Любила я Вячеслава Тихонова, Штирлица. А замуж собиралась за Иосифа Кобзона, потому что это он проникновенно пел песню, под которую на экране двигалось мое божество.
Вячеслава Васильевича нет уже много лет. А сегодня не стало и Кобзона. Но Штирлиц и песня Таривердиева-Рождественского останутся навсегда.
Я прошу, хоть ненадолго,
Грусть моя, ты покинь меня.
Облаком, сизым облаком
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому.
Где-то далеко, очень далеко
Идут грибные дожди.
Прямо у реки, в маленьком саду
Созрели вишни, наклонясь до земли.
Где-то далеко, в памяти моей
Сейчас, как в детстве, тепло,
Хоть память укрыта такими большими снегами...
Конечно, все помнят замечательные песни из "Семнадцати мгновений весны". Но право слово, сегодня даже "Ядерному взрыву - нет, нет, нет", слушается с иным чувством, без всякого отчуждения. Пока пели правильные песни, мир и в самом деле был поспокойнее.
Умер Кобзон. Эпоха советской песни закончилась....
Ушел Иосиф Кобзон великий певец Советской Цивилизации. Советская цивилизация исчезла политически но жива культурно. Нас объединяют в единый народ советские фильмы и советские песни. Их и пел Кобзон и таким образом он и формировал единый советский народ больше чем ЦК КПСС. Пока единство любителей советских песен и фильмов есть то есть и советский народ. Его певцом и был Кобзон
Мы познакомились с Иосифом Давыдовичем Кобзоном в 1975 году, 43 года назад.
Я тогда внедрял в Госкино компьютерные технологии, автоматизированнцую систему управления деньгами, сдавал экзамены в аспирантуру.
В холле Госкино стоял Иосиф и звонил кому-то и громко убежал, что ему надо срочно выдать пропуск.
Я подошел и предложил помочь.
Вместе с Мулерманом они были довольно хорошо известны любителям советской эстрады, их часто показывали по телевизору, были советскими секс-символами.
Через час он зашел ко мне в кабинет и поблагодарил.
Последний раз я позвонил ему два года назад, чтобы он помог организовать интервью с Лужковым.
И узнал, что Лужков прекратил с ним дружбу по требованию Лены Батуриной, потому что он не поддержал Лужкова, когда тот попал в опалу у Путина.
Кстати, Иосиф всегда подходил к телефону сам и уж во всяком случае меня никогда не отправлял к секретарю или помощнику.И никогда не делал вид, что мы не знакомы, как сделал недавно один из менеджеров Путина на приеме в посольстве.
Никогда не отказывался помочь.
Однажды я проводил конкурс красоты и организаторы меня попросили позвать Кобзона.
Он не отказался. Даже пообещал спеть.
Через два часа после первой песни я вышел на сцену, взял у него микрофон и попросил присутствовавших поблагодарить аплодисментами Великого певца. Он сказал, что исполнит еще одну песню "на бис", но я не попался на эту уловку. Конкурс продолжился.
Мы никогда не совпадали во взглядах, а последние его акции шокировали меня, как и многих других.
Видимо, потому что я не умел петь так хорошо и так долго, как Иосиф Давыдович Кобзон.
Песенка спета. Что я могу сказать об этой кончине? Неожиданно у меня есть что сказать: покойный приходился мне троюродным дядей. Не уверен, что он знал об этом родстве, да и я бы никогда не узнал, если бы не рассказали родственники, ориентирующиеся в генеалогии. С одной стороны, дядьев не выбирают, а с другой - все там будем.
Надеюсь, что Г-сподь, буде таковой имеется, будет к нему, эээ, справедлив.
Либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Но в ней ничего хорошего, поэтому ничего. Покойся с миром, Кобзон. И пусть никто тебя не заменит.
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