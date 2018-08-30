Прославленный деятель советской эстрады Иосиф Кобзон боролся с раком с 2002 года, и слухи о его смерти появлялись и раньше. В то, что его действительно не стало, оказалось сложно поверить: в конце концов, он был всегда, а за смертью каждый раз следовало скорое воскрешение.

​Мария Слоним

Сейчас меня обвинят, что я неправильно скорблю, но мне казалось, что он уже один раз умер. Первая мысль от новости: «опять’?» Простите.

Павел Лобков

А кто-то сегодня не дожил до интервью Дудю

Понятно было, что соболезнующими постами дело не ограничится: очень уж многогранной была личность покойного. Член "Единой России" с 2007 года, депутат Госдумы шести созывов, активный сторонник аннексии Крыма, попавший в санкционные списки США и ЕС, - пока "патриоты" превозносят заслуги певца перед путинской Россией, противоположному лагерю есть что ему припомнить.

Константин Долгов

Последний раз видел Кобзона на концерте в Донецке. В отличие от других наших "звёзд эстрады" - не боялся ни санкций, ни обстрелов, ничего.

Когда начались события 2014 года - сразу же встал на сторону Донбасса. Помогал. Возил гуманитарку. Ездил с концертами.

Большим человеком был Иосиф Кобзон. Светлая ему память!

Катя Косилкова

Уехал петь песни Гиви и Мотороле.

Туда ему дорога

Много сегодня отсылок к известному фото, на котором Кобзон дарит тяжелобольному ребенку пирамидку.

​Алексей Табалов

Кобзону, я так понял, пирамидки не помогли.

Но есть и эпизоды, за которые Иосифа Кобзона не в чем упрекнуть даже недоброжелателям: его участие в переговорах с террористами, захватившими театр на Дубровке, помощь в организации похорон Владимира Высоцкого.

​Павел Данилин

Мир его праху.

Великий человек был.

Когда звери захватили Норд Ост, они потребовали переговорщиков. И вот, Кобзон и Хакамада пошли туда, и вывели троих детей и женщину.

А все, кто там что то про него вякает, на себя примерьте это вот. И четыре спасенных жизни. И рот захлопните.

Хорошую жизнь прожил. Красивую и достойную.

Лев Рубинштейн

В голове почему-то крутятся всего два эпизода.

Первый. Самое начало 60-х. По телевизору показывают какое-то цирковое представление. По политической моде тех лет повсюду и отовсюду звучала тема "острова свободы". Даже и в цирке.

И вот на арене появился молодой человек с приклеенной бородой и с муляжом автомата на шее. Он картинно встал посреди арены и спел песню, кажется, Пахмутовой "Куба любовь моя. Остров зари багровой..." и так далее.

Сказали: "Иосиф Кобзон". Так я увидел его впервые и впервые услышал это имя.

Ну, Кобзон так Кобзон.

И стал этот самый Кобзон на пару-тройку десятилетий неотвязным тягостным фоном столь же тягостной эпохи.

Интересно, что и эпоха кончилась, а ее мучительный скрипучий фон все звучал и звучал. И вот он отзвучал.

Не так уж и долго по нынешним временам он жил. А казалось, что вечно. Видимо, слишком уж он ото всюду вытарчивал.

А второй эпизод был такой. Октябрь 2002 года. Дубровка. "Норд-Ост". Неправдоподобный кошмар и парализующий ужас. Мы с друзьями сидим у кого-то дома и слушаем, читаем, смотрим новости - одна другой страшнее. Слышим: "Иосиф Кобзон вошел в здание театра. Террористы позволили ему вывести оттуда несколько человек заложников".

"Ну что ж, - сказал кто-то из друзей, - Пожалуй, зачтется".

Вот и я, честно говоря, надеюсь, что зачтется...

Кирилл Шулика

Да, Кобзон был просто уникальным конформистом. Но у нас 95% деятелей культуры конформисты. Причем, часто талант заменяется конформизмом и у них все хорошо. В России вообще сложно не быть конформистом, это без всякого преувеличения гражданский подвиг. И дело даже не во власти, а в нонконформистах. Ну сами посудите, если даже у меня периодически возникает делание записаться в Росгвардию. Не потому, что Путин прав, а потому, что приходится открывать соцсети и читать.

Тем не менее, может кому это и интересно и кто не знает, напишу. Благодаря Кобзону Высоцкого похоронили на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Наверное, не стоило бы это говорить, но будь Высоцкий жив, он был бы сейчас где-то примерно по шкале ценностей рядом с Кобзоном. Еще Иосиф Давыдович выводил детей из "Норд-Оста", этот подвиг навсегда останется с ним даже на том свете, я не сомневаюсь.

Мало, кто знает, но Кобзон какие-то нереальные деньги отдавал чужим людям чуть ли не с улицы. На лечение, на детей и т.д. Доставал и давал, оплачивал операции. Про незнакомых сложно назвать имена понятно, но благодаря Кобзону жив до сих пор знакомый ему Караченцов.

Да, и он за свою жизнь написал огромное количество прошений о помиловании. Тихо, незаметно, без хайпа. Кто-то писал доносы, а он прошения о помиловании. Это вместе с детьми из "Норд-Оста" навсегда останется с ним на том свете.

Жаль, что у нас не ценят поступки. У нас важнее получить лейбл "одобрено" от комиссии по этике. Тогда будет высоко оцениваться любая мерзость человек, с одобрением и пониманием. Без лейбла же любой поступок исключительно ради хайпа и пиара или вообще он признается фейковым.

Болел Кобзон очень тяжело, поэтому в принципе можно сказать, что он отмучился.

Светлая память...

Сергей Шмидт

"... Как и во всех крупных городах мира, в Москве больше не хоронят в центре. Кроме исключительных случаев, отводится место на окраинах, очень далеко. Именно там власти и хотели похоронить моего мужа. Мы не были согласны. Наши друзья и мы сами считали, что его могила должна быть там, где он родился — в центре города. Поэтому мы решили целой делегацией отправиться к директору Ваганьковского кладбища... Очень популярный певец Иосиф Кобзон приехал сам по себе. Едва директор кладбища пригласил его в свой кабинет, Кобзон расстегнул свой пиджак. «Нужно место для Высоцкого», — сказал он и показал пачку сторублевок, целое состояние. Друзья поражены, некоторые в жизни не видели наличными такой суммы. Поступок певца нас глубоко тронул..." (Марина Влади).

Если кто не знал этого эпизода из жизни усопшего сегодня, то имейте в виду. На меня когда-то это произвело сильное впечатление.

Пусть земля будет пухом.

Многие просто вспоминают сегодня знаменитые песни из репертуара Иосифа Кобзона - в том числе и ту, о которой написал выше Лев Рубинштейн, - и далеко не у всех они вызывают неприятные ассоциации.

​Иван Курилла

И все же Кобзон в памяти останется как символ и часть 1970-х, моего детства, а не как депутат и вот это все из последних десятилетий.

Людмила Мартова

Когда-то я представляла, что выйду за него замуж.



Не потому, что я его любила. Любила я совсем другого человека, искренне, глубоко и самозабвенно. Так глубоко, что сама мысль выйти за него замуж казалась святотатством. Поэтому я нашла ему замену. Суррогат. Видимо, который «не жалко».



Мне на тот момент было 4 года, и все эти жизненные перипетии я обдумывала на прогулке в детском саду. Даже помню погоду в тот день, и веранду, и запах влажной после дождя земли, которую я ковыряла в раздумьях.



Любила я Вячеслава Тихонова, Штирлица. А замуж собиралась за Иосифа Кобзона, потому что это он проникновенно пел песню, под которую на экране двигалось мое божество.



Вячеслава Васильевича нет уже много лет. А сегодня не стало и Кобзона. Но Штирлиц и песня Таривердиева-Рождественского останутся навсегда.



Я прошу, хоть ненадолго,

Грусть моя, ты покинь меня.

Облаком, сизым облаком

Ты полети к родному дому,

Отсюда к родному дому.

Где-то далеко, очень далеко

Идут грибные дожди.

Прямо у реки, в маленьком саду

Созрели вишни, наклонясь до земли.

Где-то далеко, в памяти моей

Сейчас, как в детстве, тепло,

Хоть память укрыта такими большими снегами...

Борис Межуев

Конечно, все помнят замечательные песни из "Семнадцати мгновений весны". Но право слово, сегодня даже "Ядерному взрыву - нет, нет, нет", слушается с иным чувством, без всякого отчуждения. Пока пели правильные песни, мир и в самом деле был поспокойнее.

Нахим Шифрин

Умер Кобзон. Эпоха советской песни закончилась....

Сергей Марков

Ушел Иосиф Кобзон великий певец Советской Цивилизации. Советская цивилизация исчезла политически но жива культурно. Нас объединяют в единый народ советские фильмы и советские песни. Их и пел Кобзон и таким образом он и формировал единый советский народ больше чем ЦК КПСС. Пока единство любителей советских песен и фильмов есть то есть и советский народ. Его певцом и был Кобзон

Константин Боровой

Мы познакомились с Иосифом Давыдовичем Кобзоном в 1975 году, 43 года назад.

Я тогда внедрял в Госкино компьютерные технологии, автоматизированнцую систему управления деньгами, сдавал экзамены в аспирантуру.

В холле Госкино стоял Иосиф и звонил кому-то и громко убежал, что ему надо срочно выдать пропуск.

Я подошел и предложил помочь.

Вместе с Мулерманом они были довольно хорошо известны любителям советской эстрады, их часто показывали по телевизору, были советскими секс-символами.

Через час он зашел ко мне в кабинет и поблагодарил.

Последний раз я позвонил ему два года назад, чтобы он помог организовать интервью с Лужковым.

И узнал, что Лужков прекратил с ним дружбу по требованию Лены Батуриной, потому что он не поддержал Лужкова, когда тот попал в опалу у Путина.

Кстати, Иосиф всегда подходил к телефону сам и уж во всяком случае меня никогда не отправлял к секретарю или помощнику.И никогда не делал вид, что мы не знакомы, как сделал недавно один из менеджеров Путина на приеме в посольстве.

Никогда не отказывался помочь.

Однажды я проводил конкурс красоты и организаторы меня попросили позвать Кобзона.

Он не отказался. Даже пообещал спеть.

Через два часа после первой песни я вышел на сцену, взял у него микрофон и попросил присутствовавших поблагодарить аплодисментами Великого певца. Он сказал, что исполнит еще одну песню "на бис", но я не попался на эту уловку. Конкурс продолжился.

Мы никогда не совпадали во взглядах, а последние его акции шокировали меня, как и многих других.

Видимо, потому что я не умел петь так хорошо и так долго, как Иосиф Давыдович Кобзон.

Алексей Цветков

Песенка спета. Что я могу сказать об этой кончине? Неожиданно у меня есть что сказать: покойный приходился мне троюродным дядей. Не уверен, что он знал об этом родстве, да и я бы никогда не узнал, если бы не рассказали родственники, ориентирующиеся в генеалогии. С одной стороны, дядьев не выбирают, а с другой - все там будем.

Александр Фельдман

Надеюсь, что Г-сподь, буде таковой имеется, будет к нему, эээ, справедлив.

Евгений Шестаков

Либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Но в ней ничего хорошего, поэтому ничего. Покойся с миром, Кобзон. И пусть никто тебя не заменит.