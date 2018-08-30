Евросоюзу требуются "стратегические отношения" с Турцией и Россией ради международной стабильности. Об этом заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон во время рабочего визита в Хельсинки, передает Reuters.

Он призвал "обновить" взаимодействие с Москвой по таким вопросам, как кибербезопасность, оборона и стратегические связи. Французский лидер сказал, что в диалоге между Россией и ЕС необходимо прочертить "новые контуры". Глава государства подчеркнул, что "стабильность во всем регионе – в наших интересах".

Заявление Макрона прозвучало на фоне усиления противоречий между Европой и США. Администрация Дональда Трампа принимает против России, Турции и Ирана целый ряд санкций, которые не были поддержаны европейскими странами из-за бизнес-интересов. На днях французские и немецкие власти объявили о разработке мер, позволяющих обходить американские ограничительные меры, которые Вашингтон вводит против третьих стран в одностороннем порядке.