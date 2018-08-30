Глава МИД Сирииа: рмия "пойдет до конца" в борьбе за Идлиб

Глава МИД Сирии Валид Муаллем сообщил, что правительственная армия "пойдет до конца" в борьбе против вооруженной оппозиции в Идлибе. Такое заявление он сделал после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Reuters. Муаллем заверил, что войска президента Башара Асада не собираются применять химическое оружие, и что Дамаск не обладает им. По словам сирийского министра, правительство постарается избежать жертв среди мирного населения.

В заявлении Муаллема, которое приводит ТАСС, говорится, что силы Асада намерены взять Идлиб под контроль вне зависимости от того, будут ли Великобритания, США и Франция проводить операцию против Дамаска.

Со своей стороны Лавров указал, что он обсудил с сирийским коллегой вопрос о международной помощи для разрушенной войной Сирии.

В четверг Организация Объединенных Наций призвала Россию, Иран и Турцию предотвратить военную операцию в сирийской провинции Идлиб. В ООН опасаются, что в ходе боевых действий, которые затронут миллионы мирных жителей, обе воюющие стороны могут применить химическое оружие в виде хлора.

По данным СМИ, Москва и Дамаск готовят массированное наступление на Идлиб – последний крупный оплот сирийской вооруженной оппозиции. В последние дни Россия сконцентрировала у берегов Сирии порядка двух десятков военных кораблей и собирается ​провести в Средиземном море военно-морские учения. США грозят президенту Башару Асаду очередными военными ударами в случае, если он совершит химическую атаку.