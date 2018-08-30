На востоке Германии проходят антимигрантские акции

В немецком городе Хемниц правые популисты проводят акцию протеста из-за убийства местного жителя. Предполагается, что он стал жертвой нападения со стороны двух мигрантов. В четверг, 30 августа, ультраправое движение Pro Chemnitz намерено провести вторую демонстрацию за неделю. В субботу, 1 сентября, в городе ожидается еще один аналогичный митинг. Его организаторы — местное отделение правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" и антиисламское движение Pegidа. Об этом сообщает Deutsche Welle.

35-летний мужчина умер от ножевых ранений в воскресенье 26 августа. По подозрению в нападении были задержаны выходцы из Сирии и Ирака. Инцидент повлек массовые беспорядки с участием крайне правых и левых, а также столкновения с полицией. 27 августа движение Pro Chemnitz сумело собрать на демонстрации до 6 тысяч человек. СМИ сообщали о нападениях на мигрантов. Тема обсуждалась на заседании федерального правительства. В Хемнице были усилены меры безопасности.

Хемниц (бывший Карл-Маркс-Штадт) входил в состав ГДР. После объединения Германии и последовавшего за этим закрытия крупных предприятий город покинуло значительное количество трудоспособного населения. В настоящее время там проживает около 250 тысяч человек.