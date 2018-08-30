Полицейские через суд потребовали закрыть паблик во "ВКонтакте"

В Москве восемь сотрудников полиции обратились в суд с требованием закрыть сообщество "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте". Правоохранители недовольны упоминанием их имен в записях паблика, сообщает "Медиазона".

Полицейские обвинили администраторов сообщества в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в нарушении законодательства о персональных данных. Претензии сотрудников правоохранительных органов связаны с тремя публикациями в "Омбудсмене полиции", которые были опубликованы в 2017 и 2018 году.

В одной из записей были размещены фотографии сотрудников службы безопасности из их личных дел. Во втором посте была опубликована аудиозапись, на которой полицейский в грубой форме общается со своими подчиненными. К записи были прикреплены фото человека, которому якобы принадлежит голос на записи. В третьем посте рассказывалось об участковом, у которого в рабочем чате WhatsApp была размещена фотография, где он был изображен в нацистской форме.