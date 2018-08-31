В Нидерландах отменили конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

Лидер правой Партии свободы, депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс отменил ранее объявленный им конкурс карикатур на пророка Мухаммеда из-за угроз. "Ислам снова показал свое истинное лицо с угрозами смертью, фетв и насилия. Однако безопасность моих сограждан для меня на первом месте", - написал Вилдерс в твиттере.

Предполагалось, что конкурс пройдет в ноябре в офисе Партии свободы, а победитель получит 10 тысяч долларов. Власти Нидерландов не запрещали конкурс, ссылаясь на свободу слова.

Планы Вилдерса вызвали протесты в Пакистане, демонстранты потребовали отменить конкурс или выслать посла Нидерландов из Карачи. В Гааге 28 августа задержали пакистанца, который опубликовал в фейсбуке угрозы в адрес Вилдерса. Представители министерства иностранных дел Нидерландов отказались от запланированной поездки в Пакистан.

Вилдерс регулярно получает угрозы из-за своих антиисламских заявлений. В ходе предвыборной кампании в марте прошлого года он пообещал , в случае если займет кресло премьер-министра, закрыть границы для иммигрантов-мусульман, запретить продажу Корана, закрыть мечети. Примерно 5 процентов населения Нидерландов — мусульмане.