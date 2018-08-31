Twitter ужесточает правила размещения политической рекламы в США. Об этом сообщается в блоге социальной сети. Ужесточение коснется рекламных постов, посвященных выборам и законодательным вопросам национального значения - госбезопасности, прав человека, иммиграции, абортов, налогов, изменения климата и других.

Заказчик платных постов, посвященных выборам и законодательным вопросам национального значения, обязан будет пройти сертификацию, раскрыв свою личность и место жительства в США. Рекламные посты будут не просто маркироваться как продвигаемый контент, но в них будет указано, кто оплатил их размещение.

Цель нововведения — сделать более прозрачной процедуру размещения рекламы, которая публикуется с целью сформировать мнение людей по вопросам, которые могут быть важными для результатов выборов, говорится в блоге. Новые правила вступят в силу с 30 сентября.

Ранее Facebook уже удалил почти 300 аккаунтов, связанных с российской "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований, которое Вашингтон обвиняет во вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

В свою очередь сервис микроблогов Twitter сообщил о блокировке почти 300 аккаунтов из-за "скоординированных манипуляций".

Американские власти опасаются, что Россия может попытаться вмешаться в выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре.