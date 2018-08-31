В Челябинске отказались от таблички в память о массовых расстрелах

В Челябинске власти отказались устанавливать на здании МВД мемориальную доску в память о жертвах политических репрессий. Ранее на этом месте находилось здание, где в 1930-е годы проводились расстрелы. По мнению чиновников, текст на табличке может вызвать "безосновательные ассоциации" и подорвать авторитет полиции в глазах населения. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В 1995 году во внутреннем дворе на фасад установили табличку с текстом: "В этом здании в период массовых репрессий 1930–1940-х годов приводились в исполнение приговоры о расстреле граждан, безвинно репрессированных по политическим мотивам". В начале 2000-х годов она пропала.

Координатор краеведческой группы "Архистраж" Юрий Латышев начал кампанию за восстановление мемориальной доски. В управлении культуры Челябинска ему ответили, что старое здание, где была табличка, полностью демонтировано. На его месте построили новое и установили мемориальную доску с другим текстом: "Памяти жертв политических репрессий 30–40 годов. Память о них сохранится, пока остаемся людьми". В администрации Челябинска утверждают, что восстановление таблички с текстом о расстрелах будет "искажением исторической действительности".

Латышев настаивает, что часть старого здания сохранилась, поэтому возвращение прежней таблички обоснованно. Он рассказал, что направлял соответствующие обращения в ФСБ и МВД, но получал отписки.