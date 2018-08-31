Сын пропавшей жительницы Подмосковья подал иск в ЕСПЧ

Житель Подмосковья Андрей Ястребов пожаловался в Европейский суд по правам человека на бездействие российских правоохранительных органов. Его мать, страдавшая болезнью Альцгеймера, ушла из дома в марте 2015 года, а в сентябре ее нашли мертвой.

Ястребов настаивает, что полиция долго не принимала у него заявление о пропаже человека и не стала проводить поисковую операцию. Позднее четверых сотрудников МВД привлекли за это к дисциплинарной ответственности, но иск о компенсации морального вреда подмосковный суд отклонил.

В самостоятельных поисках матери Андрею Ястребу помогали волонтеры проекта "Лиза алерт".

Руководитель правозащитной организации "Зона права" Сергей Петряков, представляющий интересы сына покойной, отмечает, что бездействие полиции в первые дни после пропажи Любови Ястребовой свело к минимуму шансы найти ее живой.

Андрей Ястребов настаивает, что российские власти нарушили статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующие право на жизнь и запрет бесчеловечного обращения.